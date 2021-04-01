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فنانة عراقية مقيمة في مصر تحدث ضجة بعد إعلانها "تقديم تأشيرة لإسرائيل"

فن وثقافة

2021-04-01 | 15:05
فنانة عراقية مقيمة في مصر تحدث ضجة بعد إعلانها "تقديم تأشيرة لإسرائيل"
المصدر:
sputniknews
3,366 مشاهدة

أثارت الفنانة العراقية المقيمة في مصر، فاتن فتحي، المعروفة باسم "نادية العراقية"، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت نادية العراقية، منشورا عبر حسابها الخاص على "فيسبوك"، كتبت فيه: "قدمت اليوم على تأشيرة لإسرائيل وحروح لوعجبني الوضع حسكن هناك. مش لاقية نفسي فبلاد العرب واتخنقت. يا رب تجي الموافقة واخلص بقى".
 
وأثارت نادية جدلًا واسعًا، بعد كتابتها هذا المنشور، إلا أنها سرعان ما خرجت لتوضح حقيقة تلك الكلمات، قائلةً: "يا روح قلبي أنتم ممكن تصدقوا الشمس طلعت من الغرب لكن نادية تخون عروبتها ده المستحيل ولو ملكوني نص تل أبيب".

وأضافت: "عاش العرب وعاشت فلسطين وربنا قادر يطردهم شر طردة، كل أبريل وأنتم بخير وأكذب عليكم.. بحبكم جدًا.. وشكرًا للي مصدقوش وعندهم ثقة فيا".
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