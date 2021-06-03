اليسا توجه رسالة لـ "المجرمين"!

انتقدت الفنانة اللبنانية اليسا الاوضاع المعيشية المأساوية التي يمر بها بلدها، خصوصا مع أزمة انقطاع البنزين والتقنين في الكهرباء، واحتجاز أموال الناس في المصارف، وتوقيف الدعم وغيرها.

وغردت على تويتر كاتبة: "قالولنا واصلين عا جهنم ونحنا صرنا بأسوأ من الجحيم. لا كهربا، ذل عالبنزين، مصاري الناس مسروقة، الغلا عالأكل بيبكّي، وبعدها أولويتن مين بياخد وزير زيادة."

قالولنا واصلين عا جهنم ونحنا صرنا بأسوأ من الجحيم. لا كهربا، ذل عالبنزين، مصاري الناس مسروقة، الغلا عالأكل بيبكّي، وبعدها أولويتن مين بياخد وزير زيادة. هول الناس شو بينقال عنن غير مجرمين؟ بعد في ناس عندها ثقة إنو اللي سبّبو المشكلة هني الحل؟ — Elissa (@elissakh) June 2, 2021

وأضافت: "هول الناس شو بينقال عنن غير مجرمين؟ بعد في ناس عندها ثقة إنو اللي سبّبو المشكلة هني الحل؟"

يذكر أن الناس في لبنان يتهافتون في هذه الايام الى المصارف لسحب أموالهم المحتجزة، علّهم يحصلون على جزء صغير منها.