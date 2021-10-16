قائمة بأغنى المشاهير العرب خلال عام 2021

الفنان المصري عادل إمامذكر موقع celebritynetworth أن ثروة الفنان عادل إمام قد بلغت 100 مليون دولار، وتجدر الإشارة إلى أن الفنان المصري المولود في محافظة المنصورة عام 1940 قد حقق ثروته الطائلة على مدار حياته الفنية الطويلة جدًا حيث بدأ المشوار السينمائي لعادل إمام عام 1960 قدم خلاله أكثر من 100 فيلم وحصد الكثير من الجوائز العالمية.المطرب التونسي صابر الرباعيبلغت ثروة المطرب التونسي صابر الرباعي حوالي 76 مليون دولار جمعها عن طريق الفن ومشاريعه التجارية على أرض الواقع، ويعتبر صابر الرباعي من أعلى الفنانين العرب دخلًا سواء بسبب حفلاته باهظة الثمن أبو البرامج التلفزيونية التي يظهر بها ويتقاضى نظيرها أجرًا مرتفعًا.الفنانة اللبنانية هيفاء وهبيعلى الرغم من مسيرتها الفنية القصيرة التي لم تقدم خلالها سوى 6 ألبومات غنائية وثلاثة أفلام وثلاثة مسلسلات إلا أن هيفاء وهبي تعتبر من أغنى المشاهير العرب حيث تبلغ ثروتها حوالي 57 مليون دولار.الفنانة الإماراتية أحلامعلى الرغم من أن حفلاتها هي الأغلى في منطقة الخليج العربي إلا أن الفنانة أحلام لم تحصد كل ثروتها من الفن؛ فأحلام متزوجة من رجل الأعمال القطري مبارك الهجري الذي يملك شركة تنقيب عن النفط في قطر، وبعيدًا عن زوجها تملك أحلام 49% من أسهم شركات الطيران في الخليج ولديها أسطول كبير من السيارات الفاخرة والقصور والمجوهرات الغالية، وتبلغ ثروة الفنانة أحلام 50 مليون دولار.المطرب المصري عمرو ديابوفقًا لقائمة موقع “عالم البيزنس” فقد بلغت ثروة المطرب المصري عمرو دياب حوالي 45 مليون دولار جمعها على مدار مشواره الفني الطويل الذي بدأه عام 1983، وبعيدًا عن أمواله تمكن عمرو دياب الذي يُلقب بالهضبة من الحفاظ على مكانه في القمة حيث تحقق ألبوماته الغنائية مبيعات ضخمة كما تُترجم أغانيه إلى أكثر من 20 لغة حول العالم.المطربة اللبنانية إليساقُدرت ثروة المطربة اللبنانية الشهيرة إليسا بحوالي 41 مليون دولار، وقد حققت إليسا تلك الثروة من حفلاتها باهظة الثمن ومبيعات ألبوماتها الفنية الناجحة حيث تعد واحدة من أفضل المغنيات مبيعًا في الشرق الأوسط.المغنية اللبنانية نانسي عجرمبلغت ثروة المغنية اللبنانية الشهيرة نانسي عجرم حوالي 38 مليون دولار، وقد جمعت نانسي ثروتها من ألبوماتها الفنية التي تحقق دائمًا نجاحات تجارية كبرى بداية من “أخاصمك آه” مرورًا بألبوم “آن ونص” و”ياطبطب وادلع” وانتهاءًا بألبومها الأخير “نانسي 10”المطربة القديرة فيروزالفنانة العظيمة والقديرة فيروز تملك ثروة مالية قدرها 36 مليون دولار جمعتها من مشوارها الفني الطويل الذي بدأ مبكرًا للغاية حيث غنت فيروز لأول مرة حين كانت في عمر السادسة عام 1940 ووصل عدد أغنيات فيروز إلى أكثر من 800 أغنية، وبعيدًا عن ثروتها المالية تملك فيروز مكانة غالية في قلوب الجمهور العربي.المطرب السوري جورج وسوفنجح الفنان السوري جورج وسوف في مسيرته الفنية نجاحًا مدويًا حين تجاوزت شهرته ربوع الوطن العربي وامتدت للدول الأجنبية؛ كانت حفلاته في وقت من الأوقات هي الأغلى والأكثر جماهيرية وقد بلغت ثروة جورج وسوف حوالي 25 مليون دولار.الممثل المصري محمد رمضانيملك الممثل المصري المثير للجدل محمد رمضان قاعدة جماهيرية كبيرة جدًا خاصة بين جيل الشباب وذلك بسبب أعماله الفنية الناجحة وحفلاته الأغلى بالوطن العربي، وتبلغ ثروة محمد رمضان حوالي 10 مليون دولار يتباهى بهم دومًا عن مواقع التواصل الاجتماعي عبر استعراض سياراته الفارهة ومجوهراته الغالية.