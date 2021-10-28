محمد رمضان يرد على جدل الرقص مع مضيفات الطائرة (فيديو)

وقال رمضان: “المضيفات لم يخسروا عملهم، وهما واحدة إلمانية وأخرى تركية، وسعداء بالفيديو وبعتوا للتيم بتاعي إنهم مبسوطين بعدما اتشهروا في مصر، دلوقتي بيمشوا في مطار القاهرة الناس بتسلم عليهم، اتبسطوا واستمتعوا”، وذلك حسبما جاء في لقاءه مع برنامج et بالعربي.وكان رمضان قد احتفل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بوصول أغنيته “بحب اجيبها وهي طايرة” لـ 24 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب.وشارك مقطع فيديو جديد من داخل طائرته الخاصة رفقة المضيفات، وكتب: “بحب أجيبها وهي طايرة .. ٢٤ مليون مشاهدة على يوتيوب والغنية الجديدة جو البنات انهاردة الساعة ٤ بتوقيت القاهرة”.وعاد الفنان محمد رمضان، لإثارة استفزاز الجمهور وغضبه من جديد، بفيديو قام بنشره مؤخرًا على حسابه الرسمي على انستجرام، حيث ظهر محمد رمضان في وصلة رقص مثيرة مع مصيفة على طائرته الخاصة، تم تصويره على أنغام كليب “يا حبيبي”، التي طرحها الفنان بالسوق مؤخرًا، وكان هذا أثناء اتجاهه في رحلة للجونة بالساعات الأخيرة، وقام بنفسه برفع الفيديو على حسابه الشخصي، وكتب تعليق على الفيديو قائلًا “المضيفة الفرفوشة رزق”، وقد أثار هذا الفيديو الجدل بين الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.