مع حاتم العراقي.. شذى حسون تفاجىء الجمهور قبل نهاية العام

بعد نجاح حفلها الأخير ضمن حفلات إكسبو دبي الذي جمعها بصديقها حاتم العراقي، تستعد شذى حسون لمفاجأة جمهورها قبل نهاية العام

دويتو جديد

عملت شذى حسون وحاتم العراقي سجلا معاً دويتو غنائي جديد ستفاجىء به الجمهور قبل نهاية العام الحالي، وذلك بعد نجاحهما معاً في حفل العيد الوطني للعراق على خشبة مسرح جوبيليه ضمن فعاليات إكسبو دبي قبل أيام، وقد تكتمت شذى عن تفاصيل الأغنية حتى تفاجىء بها الجمهور بداية العام الجديد.

وكانت شذى قد طرحت قبل أيام أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "خليني أحس" التي قاربت من مليونها الأول خلال الأيام الأولى من طرحها عبر اليوتيوب، والتي تُعد أول أغنية تصورها في العراق وفريق العمل كله عراقي، ما جعل لها مكانة خاصة في مسيرتها الفنية.

والأغنية كانت بقيادة المخرج إيهاب رافد، حيث أكدت شذى حسون سعادتها بالتعاون معه وتمنت تكرار التجربة أكثر من مرة في الفترة القادمة.

المصدر: نواعم