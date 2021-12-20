Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
"التحالف العربي" يعلن توجيه ضربات لأهداف للحوثيين في صنعاء
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

عربيا.. أبرز الأحداث الفنية لعام ٢٠٢١

فن وثقافة

2021-12-20 | 05:26
عربيا.. أبرز الأحداث الفنية لعام ٢٠٢١
377 مشاهدة

بكل المقاييس، يمكننا أن نطلق لقب "عام المفاجآت والتقلبات" على عام 2021؛ لما شهده من تغيرات جذرية على مختلف الصعد الفنية، خاصة أن هذا العام أتى بعد سنة من الجفاف الفني، بسبب ما عاناه العالم من إغلاقات، وإيقاف حفلات، وتأجيل الكثير من المسلسلات بسبب جائحة كورونا، فعادت الحياة الفنية تدريجياً مع بداية العام الجاري؛ لتنتعش وتزدهر الصناعات الفنية في النصف الثاني من العام الذي شهد شبه عودة كاملة للحياة الطبيعية في كثير من الدول، منها دول المنطقة العربية.

الحدث الأبرز للعام، كان عودة الحفلات الفنية والحضور الجماهيري، بعد أن كانت كل الحفلات "أونلاين" العام الماضي.

ففي الإمارات، وتزامناً مع انطلاق "إكسبو 2020 دبي"، أحيا عدد من النجوم مجموعة من الحفلات بحضور كامل العدد تحت مسميات مختلفة، فمثلاً "أمسيات خالدة" انطلقت مع النجم كاظم الساهر، و"جلسات إكسبو" بدأها أصيل أبوبكر وأسماء لمنور، فيما كانت الحفلة الثانية مع وليد الشامي وديانا حداد، وحفلات اليوبيل بدأت مع عمرو دياب.
ومؤخراً، أقيمت في شهر تشرين الثاني مجموعة من الحفلات بمدينة دبي للإعلام، وتزامناً مع نشر هذا العدد تقام حفلات الاحتفال باليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات في مختلف أرجائها، كما انطلق من خورفكان مهرجان فني حافل بدأ مع عبدالله الرويشد وأصالة وكانت نوال الكويتية نجمة شهر تشرين الثاني.

وفي السعودية، انطلق موسم الرياض بنسخته الثانية، وبدأت سلسلة حفلاته تستقطب الجماهير بأعداد كبيرة، التي تنتظر ما يزيد على 70 حفلة خلال الموسم، لعل أبرزها سيكون حفل رأس السنة الذي سيضم 13 نجماً، بمشاركة 4 فرق موسيقية كاملة، وهو الحفل العربي الأضخم حتى الآن. ومصر، كذلك، قدمت مجموعة كبيرة من الحفلات، منها حفلات الساحل الشمالي، واحتفالات أكتوبر في القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من أرجاء مصر، وجميع الحفلات كانت كاملة الحضور، خاصة حفلة الفنان الشاب ريجز، الذي نشر صورة جوية للحضور الغفير.

أما الحدث الأهم فكان عودة المهرجانات الفنية الكبيرة، حيث شهد عام 2021 عودة مهرجان بابل الغنائي بعد انقطاع دام 18 سنة، كما عاد إلى الواجهة مهرجان جرش للفنون، والاستعدادات جارية لعودة بقية المهرجانات الغنائية والفنية.

وفي العراق انطلق مهرجان بابل السنوي في العراق بعد انقطاع دام أكثر من 19 عاماً

ويحمل المهرجان شعار (من بابل الحضارة نصنع الحياة)، ويحتوي على عروض متنوعة تشمل الموسيقى والغناء والرقص والفنون الشعبية ومعرضا للكتاب والرسم.

وشارك في حفل افتتاح المهرجان، الذي انطلق أول مرة عام 1987 وأعيد أحيائه عام 2021, كوكبة من المطربين العراقيين ونجوم الغناء العربي ، على رأسهم الفنان المصري هاني شاكر، والفنانه الكويتية شمس والفنانة اللبنانية نوال الزغبي والفنان حاتم العراقي و الفنانه رحمة رياض .

كما أدت بعض الفرق الفنية التي قدمت من الهند ومصر بعض الرقصات الشعبية إلى جانب فرق محلية أدت بعض الرقصات كالدبكة الكردية.
كما تم انطلاق حفلات من العاصمة بغداد في مدينة سندباد لاند أحياها عدد من الفنانين من بينهم الفنانه إليسا و الفنانه رحمة رياض والفنانه شذى حسون والفنان مصطفى قمر والفنان محمد رمضان .

طلاق وخلع وانفصال

تأخذ الحياة الشخصية للفنانين مساحة من اهتمامات الجمهور، ولعل أبرز قضايا الانفصال كانت شيرين و حسام حبيب وتركت من دون تفاصيل حكاية بلقيس فتحي التي خلعت زوجها سلطان، وتركت سر الخلاف بينهما دون إفشاء التفاصيل.

وكذلك، تصدر نبأ انفصال عمرو دياب عن الفنانة دينا الشربيني مسرح الأخبار، وتناقلته وسائل الإعلام بالتحليل والتفصيل دون أن يبرر أحدهما سبب الانفصال، وفاجأت الإعلامية فاتن موسى متابعيها بنبأ طلاقها الغيابي من النجم مصطفى فهمي، الذي طلقها أثناء زيارتها إلى بلدها لبنان لحضور حفل عائلي، وأبلغها بقراره من خلال محاميته. كما أعلنت زينة مكي عن طلاقها من الملحن نبيل خوري. ولم تتوقف الحكاية عند حوادث الطلاق الحقيقية، أو التي حدثت بالفعل، بل وقع عدد من الفنانين ضحية الشائعات، وكان أبرزهم الفنانة نانسي عجرم، التي أثير الجدل حول طلاقها من زوجها الدكتور فادي الهاشم، وكذلك شائعة طلاق شيماء سيف، وزوجها المنتج محمد كارتر، التي يقول المقربون منهما إنه حدث انفصال بينهما لفترة قصيرة، لكنهما استأنفا حياتهما بعد ذلك.

في المقابل، شهد الوسط الفني زيجات مهمة، كان أبرزها زواج الفنانة أصالة نصري من الشاعر والمخرج فائق حسن، رغم تأكيدها قبل ذلك - عبر حوار مصوَّر مع - عن عدم نيتها الزواج مرة ثالثة. وكذلك زواج الفنانة نيللي كريم، وزواج الإعلامية اللبنانية جيسيكا عازار من رجل الأعمال محمد صوفان.

نجوم رحلوا

وكان أبرز الراحلين عن عالمنا، خلال 2021، الثنائي سمير غانم ودلال عبدالعزيز، كما رحلت قامات فنية أخرى، أبرزها: الموسيقار إلياس الرحباني، والمؤلفان: وحيد حامد، ومصطفى محرم، والممثلون: هادي الجيار، وعزت العلايلي، وانتصار الشراح، ومشاري البلام، والموسيقار جمال سلامة، والمخرج السعودي عبدالخالق الغانم، والمخرج السوري محمد فردوس أتاسي، والملحن السعودي طلال باغر، والموسيقار العراقي د. فتح الله أحمد، والمطرب السوري الكبير صباح فخري، ونقيب الفنانين السوريين زهير رمضان، وأخيراً الفنانة القديرة سهير البابلي التي رحلت عن عمر 84 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.

حوادث فنية

شهدت الأوساط الفنية، خلال عام 2021، مجموعة من الحوادث المتفرقة، لعل أشهرها حادث السير الذي تعرض له الفنان وائل كفوري، والذي نقل على أثره إلى المستشفى.

وكذلك الحادث الذي تعرضت له الفنانة بشرى، وأصيبت بكدمات متفرقة، لكنها أصرت - رغم إصابتها - على حضور فعاليات مهرجان الجونة الخامس، كما تعرضت الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي لهبوط في الضغط، ما أدى إلى وقوعها على المسرح، لكنها سرعان ما استعادت عافيتها، وعادت لاستكمال الحفل، وفضلت البقاء جالسة على الكرسي. وأثارت حكاية مرض الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وسفرها للعلاج في الخارج، اهتمام المتابعين من مختلف أنحاء العالم العربي، لاسيما أن ياسمين قدمت مسلسلاً ناجحاً في موسم رمضان الماضي.

الدراما بين الانتعاش والانكماش

عادت المسلسلات التلفزيونية إلى طاقتها الاستيعابية الكاملة، بل زادت على ذلك مجموعة من الأعمال القصيرة، التي تناسب المنصات الإلكترونية الجديدة، وإن شهد الموسم الرمضاني تفاوتاً في نسب الأداء، إلا أن الحدث الأبرز كان بعد رمضان؛ عندما أعلن عن تغيير شامل في المنظومة الفنية المصرية، حيث أعلن عن تحويل عدد من الفنانين ومديري الشركات المنتجة إلى التحقيق، واتهم محمد سامي بأنه أنفق مبالغ دون وجه حق، كما اتهم فنانون آخرون بالتلاعب، وتحقيق مكاسب وأرباح شخصية.

في المقابل، شهدت الدراما السورية والخليجية انكماشاً في عدد المسلسلات التي قدمت هذا العام، وذلك على حساب الدراما العربية المشتركة، وشهد هذا العام أيضاً الإعلان عن بيع أول مسلسل وهو "الهيبة" كفورمات عربي؛ لتتم إعادة تصويره بأبطال أتراك، في خطوة هي الأولى من نوعها.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
08:25 | 2021-12-20 08:25
08:05 | 2021-12-20 08:05
08:03 | 2021-12-20 08:03
المزيد
اعلان
تعرفوا على سلطة الباذنجان العراقية...وصفة سهلة وسريعة
25.05%
02:00 | 2021-12-19
تعرفوا على سلطة الباذنجان العراقية...وصفة سهلة وسريعة
02:00 | 2021-12-19
&quot;كأس العرب&quot;.. تعرف على ترتيب العراق في البطولة
18.21%
13:46 | 2021-12-18
"كأس العرب".. تعرف على ترتيب العراق في البطولة
13:46 | 2021-12-18
الصدر يدعو الحكومة للتحقيق بشبهات فساد مع هذه الأسماء
17.84%
09:10 | 2021-12-18
الصدر يدعو الحكومة للتحقيق بشبهات فساد مع هذه الأسماء
09:10 | 2021-12-18
يتسبب في تلف الكبد والكلى.. تحذيرات من مسكن طبي شائع
14.18%
03:00 | 2021-12-19
يتسبب في تلف الكبد والكلى.. تحذيرات من مسكن طبي شائع
03:00 | 2021-12-19
ضبط مصنع ينتج الجبن من &quot;طلاء الجدران&quot; ويصدره للخارج! (صور)
13.28%
01:17 | 2021-12-19
ضبط مصنع ينتج الجبن من "طلاء الجدران" ويصدره للخارج! (صور)
01:17 | 2021-12-19
أمطار رعدية وغبار.. الانواء الجوية تعلن حالة الطقس في البلاد
11.44%
02:27 | 2021-12-19
أمطار رعدية وغبار.. الانواء الجوية تعلن حالة الطقس في البلاد
02:27 | 2021-12-19
المزيد
ضعف الأجهزة المعنية
ضعف الأجهزة المعنية
انهيار القيم المجتمعية
انهيار القيم المجتمعية
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
برجك 2022
الحمل
الثور
الجوزاء
السرطان
الأسد
العذراء
الميزان
العقرب
القوس
الجدي
الدلو
الحوت
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.