شذى حسون بصورة مع عمرو دياب.. كيف وصفته؟

شاركت الفنانة العراقية شذى حسون المتابعين صورة لها تجمعها بالفنان المصري عمرو دياب و رجل الأعمال الإماراتي رشيد خلف الحبتور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.



وظهرت شذى في الصورة وقد أخذتها على طريقة السيلفي،وبدت عليها ملامح الفرح والإهتمام بعمرو دياب، وعلقت واصفته لاعظمة وقالت: "مع الأعظم" باللغة الإنجليزية.

الجمهور تفاعل بشكل كبير مع صورة شذى هذه، متساءلين عما إذا كانت صدفة جمعتهما أو لقاء من أجل عمل مشترك، ومن التعليقات: "أحلى لقاء، الصور بنص قلبي، منتظرين ديو مع الهضبة، لقاء النجوم.. هضبة مصر ويا هضبة العراق".