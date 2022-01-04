لهذا السبب.. محمد هنيدي يسخر من نفسه (صورة)

نشر الممثل المصري محمد هنيدي صورة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهر فيها برفقة أحد الأشخاص الذين يمتازون بطول القامة، حيث أنه لم يظهر منه في الصورة سوى جزء صغير من رأسه وترك باقي الصورة للشخص الذي بجواره.



علق هنيدي على المنشور ذاته ليمازح الجمهور ويسخر من نفسه بسبب قصر قامته قائلا: "شكرا للذين أحبوا أرواحنا رغم أنهم لم يرونا كما عاهدونا". كما وشارك هنيدي الجمهور مسبقا صورة تجمعه بإبنه أحمد وعلق على الصور قائلا:"أحمد هنيدي.. سعيد جدًا بعلم الوراثة لما يكون دقيق، ورث الوسامة الشديدة والشجاعة والجرأة والشراسة، ونسي يورث الطول".