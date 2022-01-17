برفقة زوجها.. هكذا احتفلت ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها (فيديو)

ونشر مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "انستغرام"، وهو يغني في عيد الميلاد، وعلق قائلا: "ربنا يسعدكم يا حبايب قلبي".وشاركت ياسمين عبد العزيز، الفنان عمر كمال الغناء، وظهرت في مقطع الفيديو وهي ممسكة بباقة من الورد وترقص مع أحمد العوضي.ونشر عمر كمال صورة تجمعه بياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي أثناء عيد الميلاد، وحرص على تهنئتها، عبر حسابه على موقع "انستغرام"، وكتب: "عيد ميلاد النجمة الكبيرة عبد العزيز".وفي سياق متصل، حرص أحمد العوضي على تهنئة زوجته ياسمين عبد العزيز، حيث نشر عددا من الصور تجمعهم سويا، عبر حسابه الرسمي على موقع "انستغرام"، وعلق: "كل عام وأنتي بخير يا كل عالمي.. بحبك".ونشرت ياسمين مقطع فيديو أثناء عيد الميلاد، وظهرت وهي تطفئ شمعة عيد ميلادها الـ 42، وحرص العديد من الفنانين على تهنئتها ومنهم منى زكي.