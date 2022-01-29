بلقيس تغني بـ6 لهجات عربية في إكسبو 2020 دبي

وأبهرت بلقيس جمهور الحدث الدولي بباقة مختارة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة، حيث تفاعلوا معها بالرقص والغناء في أجواء نابضة بالحياة.واحتفلت الفنانة بلقيس مع جمهورها من جميع الجاليات العربية المتواجدة في الحفل، بليلة موسيقية رائعة من ليالي إكسبو الغنائية، مقدمة تشكيلة من أجمل الأغنيات العربية التي تمزج بين الأصالة والحداثة، وسط حضور كبير وتفاعل لافت.وإلى جانب غنائها باللهجة الإماراتية الخالصة، اختارت بلقيس من تراث بلاد الشام أغنية "عالعين موليتين"، وأغنية "جبار" باللهجة اللبنانية، وأغنية "دبلوماسي"، باللهجة المصرية، وأغنية "شوف لي حل" باللهجة العراقية، وأغنية "صابرة"، باللهجة المغربية، وغيرها من الأغنيات لتقديمها لجمهور الحفل الذي حمل طابعاً عربياً مميزا.كما قدمت بلقيس أغنية "دقوا خبيتي" التي صيغت ألحانها على وقع إيقاع الخبيتي الذي يعد واحداً من أبرز الفنون التراثية التي يعرفها أبناء الساحل الغربي في المملكة العربية السعودية، وأبهرت بلقيس الجمهور بأدائها الساحر لأغنية "هِمْتُ بظبيٍ"، بالفصحى التي غنتها تعبيراً عن المحبة والامتنان لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي من أشعار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.