مصر.. نقابة المهن التمثيلية تدخل على خط الازمة بين صبحي و آل الشيخ

وقالت النقابة في بيان انها "تابعت بكل إعجاب التطور الهائل في الحياة الفنية والثقافية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وما له من أثر كبير في خدمة الإبداع والفن العربي".وأضاف انه "وفي إطار المتابعة بدا لنا في الأيام القليلة الماضية وجود تصريحات بدأت من الفنان القدير محمد صبحي عضو النقابة وتلتها ردود أفعال بعضها كانت غاضبة من بعض الأشقاء، وإذ يهم النقابة أن تؤكد أن الفنان محمد صبحي قيمة فنية كبيرة وأعماله جزء هام من تاريخ الإبداع المصري ولا يمكن المساس بقيمته".وتابعت النقابة في بيانها: "كل هيئة ثقافية إبداعية ترفيهية في أي دولة شقيقة وهي تضع سياساتها أو مسمياتها، فهو أمر يجب احترامه من الجميع ولا يجب أن يكون هناك أي تدخل في هذا الشأن".وواصلت: "إن التقدير الذي يلقاه ويلمسه الفنانون المصريون في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية أمر يدل على رقي وتقدير للفن والفنانين المصريين وهو مقدر جدا من قبل النقابة".واختتمت النقابة بيانها قائلة: "إن النقابة تدعو الجميع بروح وقيم الفن العربي إلى الكف عن أي تصريحات من شأنها أن تعكر هذه الحالة الفنية الرائعة التي يشهدها مجتمعنا العربي".