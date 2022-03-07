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بعد 15 عامًا... جزء ثان من الفيلم الشهير I Am Legend

فن وثقافة

2022-03-07 | 03:48
بعد 15 عامًا... جزء ثان من الفيلم الشهير I Am Legend
255 مشاهدة

يستعدّ الممثّل الأميركي ويل سميث إلى تصوير الجزء الثاني من فيلمه، I Am Legend، بعد حوالي 15 عامًا على الجزء الأوّل.

وكشفت تقارير صحافية أن الممثل مايكل بي جوردان سيشارك سميث البطولة وحتّى أن النجمين سيشاركان في إنتاج الفيلم مع وارنر براذرز.
وأكد سميث الخبر بنشره على حسابه عبر "انستغرام"  صورة شارع مهجور، يذكرنا  بها بالجزء الاول من الفيلم الذي طرح عام 2007 الذي حقق أكثر من 585 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.
 
 
أكيفا جولدسمان، الذي شارك في كتابة الفيلم الأصلي، يشارك أيضًا في الجزء الثاني.
أمّا مخرج العمل لم يتم اختياره بعد، بحسب المنشور التي أعلنته براذرز. ومن المتوقع أن يطرح العام المقبل في دور العرض السينمائي.
وفي سياق منفصل، ترشّح سميث البالغ من العمر 53 عامًا لنيل جائزة الأوسكار عن أفضل ممثل عن بطولة فيلم King Richard، ليتنافس مع كل من بيندكت كامبرباتش، خافيير بارديم، أندرو جارفيلد، ودينزل واشنطن على الجائزة نفسها.

وهذه ليست المرّة الأولى التي يترشّح فيها لنيل هذه الجائزة إذ أنه ترشح على جائزة أفضل ممثل عن فيلم The Pursuit of Happyness عام 2006، والجائزة نفسها عن فيلم Ali عام 2001 لكنّ الحظّ لم يحالفه   في المرتين.

أما فيلم King Richard فقد ترشح على 6 جوائز إلى جانب أفضل ممثل من بينها أفضل فيلم وأفضل سيناريو وأفضل مونتاج، إضافة إلى أفضل أغنية وأفضل ممثل بدور مساعد.
 و الفيلم هو سيرة ذاتية من إخراج رينالدو ماركوس جرين وكتابة زاك بايلين، وهو عمل يستند إلى قصة حقيقية، ليُسلط الضوء على قصة صعود نجمتي رياضة التنس فينوس وسيرينا ويليامز، بعد سنوات عديدة من التدرب على يد والدهما ريتشارد ويليامز.
 

 
ويعرب الفنان دينزل واشنطن  عن سعادته بنجاحات صديقه سميث التي يحققها مؤخرا من خلال الجوائز التي ينالها عن دوره في الفيلم وذلك  رغم أن الاثنين يتنافسان على الجائزة نفسها في الأوسكار، إلا أن علاقة الصداقة هي الغالبة، فيقدر ويل سميث علاقته الوثيقة مع دينزل واشنطن والذي يصفه بـ"المرشد".

جدير بالذكر أن احتفال توزيع جوائز الأوسكار سيقام يوم الأحد 27 آذار الحالي في مسرح دولبي بلوس أنجلوس الأميركية.
 
 
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