جدل كبير على السوشيال ميديا".. مسلسل "انحراف" يطرح قضية "استئجار الارحام"

أثارت الحلقة السابقة من مسلسل "انحراف" جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مناقشتها لإحدى القضايا الشائكة.



وناقشت الحلقة قضية استئجار الأرحام، حيث تعرضت "شهد" الشخصية التي تقدمها سما إبراهيم، لاستغلال أستاذ جامعي، الشخصية التي يقدمها ميدو عادل، للأزمة المالية التي تعاني منها وأنها مهددة بالحبس، لكي يعرض عليها تسديد الديون مقابل استئجار رحمها وتوافق مضطرة.

ملخص أحداث مسلسل "انحراف" الحلقة الـ 17

بدأت الحلقة الـ 17 من مسلسل "انحراف"، بحوار دار بين الدكتورة حور "روجينا" وزوجها الضابط شريف نوح "أحمد صفوت"، خاصة بعد تعرف جارة هدير عليها داخل القسم.



ثم تلتقي حور شهد بعد طلب عبير "ويزو" مساعدتها بعد الحادث الذي تعرضت له وموافقتها لتأجير رحمها، وفي نفس الوقت يستدعي مدير الأمن الضابط شريف ليخبره أن الشكوك تدور حول زوجته حور خاصة بعد أن تعرفت عليها جارة هدير، الأمر الذي يتفهمه شريف ويؤكد أن الشك دخل إلى قلبه من ناحيتها.





وأوضحت شهد أنها كانت تتلقى الرعاية الكاملة من الدكتور أمير هي وابنتها، حتى تتلقى اتصالا هاتفيا من شقيقها يستنجد بها بعد أن تعرض لحادث بدراجته النارية ويطلب مساعدتها، فاستجابت له على الفور واضطرت إلى النزول وفي طريقها تعرضت لحادث تسبب في فقدان الجنين.



يشارك النجمة روجينا في بطولة مسلسل" انحراف" الفنانة القديرة لوسي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز. وتبدأ شهد تحكي قصتها التي بدأت بعد تورطها في توقيع إيصالات أمانة لشراء دراجة نارية لشقيقها، ولم تستطع سدادها في هذا الوقت إلى أن عرض عليها المحامي سداد ديونها مقابل حمل جنين في بطنها من الدكتور أمير "ميدو عادل".وأوضحت شهد أنها كانت تتلقى الرعاية الكاملة من الدكتور أمير هي وابنتها، حتى تتلقى اتصالا هاتفيا من شقيقها يستنجد بها بعد أن تعرض لحادث بدراجته النارية ويطلب مساعدتها، فاستجابت له على الفور واضطرت إلى النزول وفي طريقها تعرضت لحادث تسبب في فقدان الجنين.يشارك النجمة روجينا في بطولة مسلسل" انحراف" الفنانة القديرة لوسي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

يعرض المسلسل يوميًّا الساعة 10 مساءً على شاشة السومرية ويمكنكم مشاهدة جميع حلقاته على الموقع الرسمي.