قبلة عبدالله رويشد لأحلام تثير جدلاً واسعاً (فيديو)

السومرية نيوز - متابعة

أعاد رواد ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداول فيديو يرصد قبلة الفنان الكويتي عبدالله رويشد للفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، وسط جدل واسع.



وتصدر خلال الساعات الماضية فيديو استقبال الفنان عبدالله الرويشد للفنانة أحلام الشامسي في كواليس حفلهما الغنائي الذي قدماه سوياً بحفلات "جلسات العاذرية" ضمن موسم الرياض.





وانتشر الفيديو بشكل كبير وأثار الجدل بين مؤيد ومستنكر لقبلة عبد الله رويشد لأحلام. وظهر في المقطع المتداول استقبال عبدالله رويشد لأحلام واقترابهما من بعضهما لإلقاء التحية، إذ حرصت أحلام على تقبيل عبدالله على جبينه وهو قبلها على كتفها.وانتشر الفيديو بشكل كبير وأثار الجدل بين مؤيد ومستنكر لقبلة عبد الله رويشد لأحلام.

وكان لافتا في الفيديو اقترابهما من بعضهما لإلقاء التحية، إذ حرصت احلام على تقبيل عبدالله على جبينه وهو قبلها من كتفها كما ظهر في الفيديو.

وتفاعل كثير من المتابعين مع هذه اللقطة لأحلام والرويشد، وكان من التعليقات "قسم بالله قلة حياء ومسخرة"، "وهو شنو باس"، "وين مبارك"، "افا زوج احلام وينه".