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الحقيقة الكاملة لحادث الوليد الحلاني.. كاميرات المراقبة تحسم الجدل و"كيس كابتغون" في جيب الضحية يفتح باب التساؤلات!

فن وثقافة

2026-11-12 | 04:21
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/75/منى-بركات
الحقيقة الكاملة لحادث الوليد الحلاني.. كاميرات المراقبة تحسم الجدل و&quot;كيس كابتغون&quot; في جيب الضحية يفتح باب التساؤلات!
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في تطور دراماتيكي لقضية شغلت الرأي العام اللبناني والعربي، طوى الفنان الشاب اللبناني الوليد الحلاني، نجل الفنان عاصي الحلاني، صفحة التوقيف الاحتياطي، بعدما قرر النائب العام الاستئنافي في بيروت، القاضي رجا حاموش، إخلاء سبيله على خلفية حادث السير المأساوي الذي وقع مساء الثلاثاء في العاصمة اللبنانية وأودى بحياة أحد المارة. وجاءت مغادرة الحلاني لمخفر الطيونة وسط تداول صور توثق لحظة خروجه، عقب التوصل إلى تسوية إنسانية أسقطت بموجبها عائلة المتوفى حقها الشخصي.





ساعات من التوقيف والتضارب
بدأت فصول الواقعة مساء الثلاثاء حين تحولت قيادة اعتيادية في شوارع بيروت إلى فاجعة حقيقية. في الساعات الأولى للحادث، ساد غموض وتضارب في المعلومات حول موقع الاصطدام الدقيق بين منطقة "كورنيش المزرعة" ونفق "عين التينة"، بالتزامن مع اقتياد القوى الأمنية للفنان الشاب إلى مركز الدرك في الطيونة لاستكمال التحقيقات الأولية وفق البروتوكول القانوني المتبع في حوادث السير المميتة.

ضحية بلا أوراق ثبوتية وبيان يكشف المستور
زاد من تعقيد المشهد في بدايته أن المصاب، الذي نُقل على وجه السرعة إلى مستشفى المقاصد الخيرية وفارق الحياة بعد نحو ساعتين متأثرًا بجراحه البليغة، لم يكن يحمل أي أوراق ثبوتية تدل على هويته. وبعد تحريات مكثفة، تمكنت أسرته من التعرف عليه، ليتبين أنه يحمل الجنسية الفلسطينية ويُعرف بالأحرف الأولى "و. س".

ومع تصاعد الجدل، خرج المكتب الإعلامي للحلاني عن صمته ببيان رسمي وضع النقاط على الحروف، موضحًا أن الطريق كان يفتقر للإنارة، وأن الفنان فوجئ بشخص يعبر الشارع فحاول تفاديه، إلا أنّ المرآة الجانبية للسيارة اصطدمت به. وشدّد البيان على أنّ الوليد لم يفرّ من المكان، بل توقف فورًا، واستدعى الصليب الأحمر اللبناني، وبقي إلى جانب المصاب حتى وصول فرق الإسعاف، قبل أن يتوجه طوعًا لتسليم نفسه للقوى الأمنية واضعًا نفسه تحت تصرف القضاء.





كاميرات المراقبة والفحوصات الطبية تحسم الجدل
لم تتوقف التطورات عند الرواية الإعلامية، إذ كشفت التحقيقات الفنية وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة وتقرير الخبير المعتمد معطيات حاسمة، حيث أظهرت التسجيلات أن الضحية عبر الطريق بشكل مفاجئ دون التأكد من خلوه من السيارات. كما خضع الحلاني لفحوصات طبية دقيقة للتأكد من عدم قيادته تحت تأثير الكحول، وجاءت النتيجة سليمة تمامًا، وهو ما عزز موقف الدفاع وساهم في توضيح الملابسات القانونية للحادث.

مفاجأة التحقيقات: العثور على "كبتاغون" في جيب الضحية
وفي تطور لافت ضمن مجريات التحقيق الجنائي الموازي، كشفت نتائج الفحوصات والمعطيات الأمنية عن مفاجأة غير متوقعة؛ إذ تبين أن الكيس الذي عُثر عليه في جيب الضحية أثناء المعاينة الأولية يحتوي على حبوب مخدرة من نوع «كبتاغون»، وهو ما يفتح زاوية جديدة في التحقيقات لفهم ظروف وملابسات عبور الضحية الطريق بتلك الصورة المفاجئة قبيل وقوع الاصطدام.

الحقّ العام بانتظار كلمة القضاء
وبينما أعرب الوليد الحلاني عن بالغ حزنه مقدمًا خالص تعازيه لعائلة الفقيد، أكّد فريق دفاعه بقيادة المحامي مارك حبقة أنّ القضية لم تُغلق بالكامل بعد. فرغم إسقاط الحق الشخصي من قِبل ذوي الضحية الذي مهّد لإخلاء السبيل، يبقى مسار الحق العام قائمًا بانتظار الكلمة الفصل للقضاء اللبناني وفقًا للقوانين المرعية ونتائج التحقيقات النهائية.
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الوليد الحلاني

عاصي الحلاني

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