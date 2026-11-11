هاني رمزي يكشف كواليس لقائه بالسندريلا وخلافه مع رمضان

وقال في لقاء متلفز أن "خلافه مع رمضان بدأ في حفل تكريم، عندما خاطبه باسم والده قائلا رمضان، وهو ما أثار استياء الأخير".وأضاف أن "رمضان عاد إليه لاحقا وسأله إن كان يقبل أن يناديه الآخرون باسم والده، فرد بأنه اعتاد بالفعل أن يناديه الجمهور بهذا الاسم"، معربا عن استغرابه من انزعاجه من الأمر.وفيما يتعلق بالجدل الذي أحاط بمشاركة رمضان في مهرجان " " بالولايات المتحدة، أوضح رمزي أن انتقاده لم يستهدف اختياراته في الملابس أو حريته في تقديم إطلالات استعراضية، وإنما انصب على ظهوره حاملا العلم المصري بالتزامن مع ارتداء ملابس أثارت واسعا وشبّهها متابعون بملابس الرقص. واعتبر أن الإشكالية تكمن في الجمع بين الوطني وتلك الإطلالة.موقف غير مألوف معوعلى صعيد ذكرياته مع نجوم السينما، روى رمزي أنه التقى سعاد حسني في إحدى المناسبات من دون أن يتعرف إليها، بعدما ظهرت من دون مساحيق تجميل، مرتدية نظارة وإيشاربا. ولم يكتشف هوية الفنانة الراحلة إلا بعد مغادرتها، عندما أخبره من كانوا برفقته أنه التقى "سندريلا الشاشة العربية"، لافتا إلى التأثير الكبير لمستحضرات التجميل في تغيير الملامح والمظهر.ولم تقتصر ذكريات رمزي عن سعاد حسني على موقف لقائهما، إذ تطرق أيضا إلى الجدل المستمر حول وفاتها في ، معربا عن عدم اقتناعه بفرضية الانتحار. واستند في وجهة نظره إلى أحاديث جمعته بأشخاص عرفوا السندريلا عن قرب، من بينهم الفنان ، الذي نقل عنه أن طبيعة شخصيتها لا تتوافق، في رأيه، مع فرضية إقدامها على الانتحار.وفي حديثه عن بداياته الفنية، أشاد رمزي بالدور الذي لعبه وعلاء ولي الدين في دعمه خلال مشاركته في مسرحية "تخاريف"، موضحا أنه واجه أوقاتا من الإحباط بسبب ضعف تفاعل الجمهور مع ظهوره الأول على خشبة المسرح، قبل أن تساعده مساندة الفنانين وتشجيعهما على تجاوز تلك المرحلة ومواصلة الفني.