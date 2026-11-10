جوني ديب يفتح الباب لعودة جاك سبارو في "قراصنة الكاريبي"

وخلال مقابلة مع برنامج " "، ضمن الجولة الترويجية لفيلمه الجديد "Ebenezer"، قال ديب إنه مستعد للعمل مع بروكهايمر "غدا وفي أي مشروع"، مضيفا: "لا يهم الأمر، إذا كان ، فأنا أثق به، تجمعنا صداقة عميقة".وأوضح الممثل أن ما يريده من أي مشاركة محتملة في الجزء السادس هو منح السلسلة نهاية أفضل، قائلا إن رغبته الحقيقية تتمثل في "توديعها بصورة أفضل"، في إشارة إلى الانتقادات التي واجهتها الأجزاء الأخيرة مقارنة بالثلاثية الأولى.وجسد ديب شخصية للمرة الأولى في فيلم " : اللؤلؤة السوداء" عام 2003، ونال عن أدائه ترشيحا لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل.وظهر لاحقا في أربعة أجزاء أخرى، كان آخرها "قراصنة : الموتى لا يحكون حكايات" عام 2017.ورغم الانتقادات التي طالت الجزأين الرابع والخامس، حقق فيلم "قراصنة الكاريبي: في بحار غريبة" عام 2011 إيرادات عالمية تجاوزت مليار دولار، فيما بلغت إيرادات الجزء الخامس "الموتى لا يحكون حكايات" نحو 795 مليون دولار.