"المفتش العام" يعيد أحمد بدير إلى المسرح

ويشكل العمل إضافة إلى المسيرة المسرحية لبدير، الذي ارتبط اسمه بعدد من العروض البارزة، ونجح في تقديم شخصيات متنوعة جمعت بين الكوميديا والدراما، ما جعله واحدًا من الوجوه المعروفة لدى الجمهور المصري والعربي.ويأتي الإعلان عن المسرحية بالتزامن مع استمرار نشاط الفنان المصري في أعمال فنية مختلفة، وسط اهتمامه بالحفاظ على حضوره فوق خشبة المسرح، التي شكلت جانبًا مهمًا من تجربته الفنية.تكريم لمسيرته الفنيةوكان بدير قد حظي مؤخرًا بتكريم في الدورة الحادية عشرة من مهرجان الدولي للمسرح الشبابي، حيث تسلم درع " " التقديرية، اعترافًا بإسهاماته في الحركة الفنية والمسرحية على مدار مسيرته.وجاء التكريم ضمن احتفاء المهرجان بخمس شخصيات بارزة في المجال الفني والمسرحي، خلال فعاليات الدورة التي يرأسها المخرج والفنان مازن الغرباوي.ويترقب جمهور تفاصيل العرض الجديد وموعد انطلاقه، خصوصًا أنه يجمعه بالمخرج ، في تجربة تعيده إلى المسرح القومي من خلال عمل يحمل عنوان " ".