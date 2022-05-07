نجاح كبير لحفل "راغب علامة" في بغداد (فيديو)

ويعتبر هذا الحفل هو الثاني لـ راغب في بغداد، حيث تألق بين الجمهورالذي ملأ القاعة وأتى من مختلف المناطق العراقيّة ليستمتع بأمسيّة استثنائيّة مع السوبرستار.واختار السوبرستار ان يحتفل بالعيد مع الشعب العراقي المُحب للسهر والحفلات، مقدمًا باقة من أجمل أغنياته وسط أجواء مميّزة ساد فيها الرقص والهتاف والبهجة.على صعيد الحفلات، يسافر السوبرستار الى تورنتو، حيث سيلتقي الجاليات العربية بحفل غنائي يوم الجمعة في العشرين من مايو الجاري.