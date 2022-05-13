أول ظهور يجمع طارق العريان بصديقته نيكول (فيديو)

بعد تداول الكثير من الأخبار حول ارتباطهما بشكل رسمي، نشرت عارضة الأزياء السورية، نيكول سعفان، مقطع فيديو يجمعها مع المخرج، طارق العريان، وهما داخل السيارة وذلك في أول ظهور علني للثنائي.



وفاجأت الفتاة الشابة متابعيها على إنستغرام، بالكشف لأول مرة عن فيديو يجمعها مع المخرج الشهير، فظهرت في الفيديو وهي تجلس بجوار الأخير، وبدا أنهما يتجولان في نزهة بالسيارة معاً.



وكان المخرج طارق العريان قد نشر في مارس الماضي، لأول مرة صورة لنيكول سعفان (بدون أن يظهر وجهها) التي تصغره بأكثر من 20 سنة، ليهنئها بعيد ميلادها وكتب: "كل سنة وأنتِ طيبة.. أنت الحظ".