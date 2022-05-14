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نجوم الفن ينعون رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد (صور)

فن وثقافة

2022-05-14 | 02:55
نجوم الفن ينعون رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد (صور)
419 مشاهدة

السومرية نيوز - دوليات
نعى نجوم الوطن العربي بعبارات حزينة وكلمات وداعية، عبر حساباتهم في السوشيال ميديا، رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي وافته المنية اليوم الجمعة 13 مايو، فنشروا صور الراحل وقدموا تعازيهم للشعب الإماراتي والوطن العربي، فنرصد لكم ابرز تعازيهم على السوشيال ميديا.

تحولت حسابات السوشيال ميديا لنجوم الوطن العربي الى منصات عزاء سيطر عليها الحزن حيث قدموا تعازيهم بالراحل رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد، فنشرت النجمة السورية أصالة نصري صورة للراحل باللونين الابيض والأسود، ورثته قائلة :" إنا لله وإنا إليه راجعون، نعزي أنفسنا وأحبتنا في ‫الإمارات قيادة وشعبا كريماً طيّباً خلوقاً حنون ..في وفاة سمو الشيخ‫ خليفة_بن_زايد . نسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جنّاته آمين يارب العالمين..".

النجمة الإماراتية احلام نعت الراحل بكلمات رثاء وداعية عبر حسابها على تويتر فغردت :" #خليفه_بن_زايد لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ، اللهم نُشهدك ونُشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأن خليفة بن زايد كان خير قائد و خير والد و خير رئيس .. اللهم تجاوز عنه واجعل ما اصابه كفارة واسكنه جنة عرضها السموات والأرض. إنا لِلَّهِ وَإِنَّا إليه راجعون ".
الإعلامية السعودية لجين عمران غردت على تويتر :" إعلان الحداد الرسمي 40 يوما على وفاة رئيس الدولة الشيخ #خليفة_بن_زايد وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم..الله يرحمه و يغفر له و يسكنه فسيح جناته".


النجم السوري سامر المصري كتب :"رحمة الله على الراحل الكبير سمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ..انا لله وانا اليه راجعون".

النجم المصري محمد رمضان قدم تعازيه الحارة بالراحل الى الشعب الإماراتي والشعوب العربية كافة فكتب عبر حسابه على انستغرام :"اتقدم بخالص التعازي الى عائلة حكيم العرب الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان والى الشعب الإماراتي الغالي في وفاة رئيس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد .. اللهم اسكنه فسيح جناتك وألهم أحبابه الصبر و السلوان.".


النجم العراقي كاظم الساهر نشر تدونية نعي على حسابه على انستغرام كتب فيها :" ببالغ الأسى والحزن نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة الى الشعب الإماراتي بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان .إنا لله وإنا اليه راجعون".

النجمة اليسا رثت رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وغردت على تويتر قائلة :"كل التعازي لدولة الإمارات وشعبها الحبيب بوفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. رجل رؤيوي وصاحب مسيرة حوار وانفتاح وتقدم. سيذكره التاريخ صاحب الأيادي البيض والتاريخ المضيء".

النجمة هيفاء وهبي غردت على تويتر :" عزائي إلى #الإمارات العربية المتحدة قيادةً وحكومةً وشعباً لوفاة رئيس الدولة الشيخ #خليفة_بن_زايد_آل_نهيان. إنّا للهِ وإنَّا إَليهِ راجعون".

ويواصل النجوم العرب تقديم التعازي بالراحل رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عبر حساباتهم على السوشيال ميديا، فرثاه كل من الفنانين: قيس الشيخ نجيب، ونيكول سابا، وديمة بياعة، ورؤى الصبان، ومصطفى الاغا، ومي كساب، وهدى حسين، وخالد القيش، وعمرو دياب، وفيفي عبده، ومها المصري، ورانيا يوسف وغيرهم.

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