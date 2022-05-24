بعد اسطنبول وبيروت... عروس بغداد قريبًا؟

ويُعرض البرنامج كلّ نهار اثنين الساعة 21:50 ليلًا على شاشة السومرية.

وخلال حلولها ضيفة على برنامج celebrity على شاسة السومرية مع الزميل إيهاب العطية، أشادت بالمواهب الكبيرة التي يتمتع بها العراقيون، معتبرةً أنها تضاهي المواهب المصرية وبامتياز.وتمنت أن تفسح شركتها في المجال أمام الوجوه الشابة الجديدة للنجاح والنجومية.ولدى سؤالها عن إمكانية تنفيذ مسلسل " عروس بغداد" وهو النسخة العراقية من المسلسل التركي الشهير "عروس اسطنبول"، أكّدت ملحم أنها لا تملك تفاصيل عن هذا الموضوع، رافضةً الكشف عن هوية الأعمال التي يتم تصويرها، مكتفيةً بالقول إن هناك عملين عراقيين مهمين يتصوران تحت إشراف شركتها.أمّا عن نفسها، فكشفت أنها ابنة لوالدين يعملان موظفين في الدولة، مشيرةً إلى أنها الوحيدة التي شقّت طريق إدارة الأعمال. ولفتت إلى أنها منذ صغرها تعشق الفن وتكره الظلم، معتبرة أن الفنّ ظالم في البلاد العربية.ووصفت ملحم نفسها بأنها "شاطرة" في حرق السفن والمضي قدمًا معتبرةً أن هذا الأمر ضروري للنجاح في الغربة وكذلك في العلاقات الإنسانية، فلا يمكن للإنسان أن يوقف حياته عند مرحلة معيّنة على حدّ تعبيرها.يمكنكم متابعة الحلقة الكاملة من celebrity على الرابط التالي: