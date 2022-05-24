مواطن يسلم مفتشية اثار ذي قار 73 قطعة اثرية (صور)

وقال مفتش اثار وتراث ذي قار شامل الرميض في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "عملية التسليم جرت في مقر قيادة الشرطة بالتعاون مع شرطة الآثار"، مبينا أن "القطع الأثرية عبارة عن جرار فخارية ودمى حيوانية وتماثيل حجرية وفخارية وسهام برونزية وثلاث قطع رقم طينة مكسورة".وتابع، أنّه "سيتم نقل هذه القطع الآثارية إلى المتحف العراقي في العاصمة بغداد"، مؤكدا على أهمية التعاون بين دائرة اثار ذي قار والمواطنين في المحافظة من اجل الحفاظ على اثار المدينة".