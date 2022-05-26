العراقية كادي القيسي تثير الجدل بـ"سيلفي" مع جثمان والدها

أثارت الفنانة العراقية كادي القيسي جدلاً كبيراً حول صورة نشرتها مع والدها، رأى البعض أنه كان متوفياً وقالت القيس إنه كانت قبل وفاة والدها بوقت قصير.









وقالت في منشور عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي: "اول شي الاب ابويه واني حرة، وثاني شي الصورة اخر صورة لأبويه قبل وفاته وكان مريض".



وكانت القيسي نشرت صورة "سيلفي" جمعتها بوالدها الشاحب اللون إلى حد كبير، مطالبة متابعيها في تعليقها عليها بالدعاء لوالدها بالرحمة.



وتعرضت لهجوم واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي بسبب اعتبار المتابعين أن الصورة كانت مع والدها المتوفى، والذي نعته بقولها: "إنا لله وإنا إليهِ راجعون الله يرحمك ياأبويه حبيبي كسرت ظهري يالحنين (...) آخ يا بابا أخذت روحي وراك". ونفت الفنانة العراقية كادي القيسي نشرها صورة إلى جانب جثمان والدها إثر وافته منذ ساعات قليلة، مؤكدةً أنها التقطتها قبل موته.وقالت في منشور عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي: "اول شي الاب ابويه واني حرة، وثاني شي الصورة اخر صورة لأبويه قبل وفاته وكان مريض".وكانت القيسي نشرت صورة "سيلفي" جمعتها بوالدها الشاحب اللون إلى حد كبير، مطالبة متابعيها في تعليقها عليها بالدعاء لوالدها بالرحمة.وتعرضت لهجوم واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي بسبب اعتبار المتابعين أن الصورة كانت مع والدها المتوفى، والذي نعته بقولها: "إنا لله وإنا إليهِ راجعون الله يرحمك ياأبويه حبيبي كسرت ظهري يالحنين (...) آخ يا بابا أخذت روحي وراك".

وجاء في التعليقات على تصرف كادي: “لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وصلنا لمرحلة خطيرة مع مشاهير السوشال ميديا وطرقهم في زيادة المتابعين”.



ووصف الآخر الجيل كاملاً بالمعتوه، وعلق: “لا أوفر وش هالجيل المعتوه”.



بينما حاول آخرون الدفاع عنها فكتب ناشط: “ترا الواحد لما يتوفى له احد قريب يسوي اشياء مايستوعبها العقل ادعو لها وادعو لابوها وانتم ساكتين”.



وكتبت ناشطة: “ترا مو هوس شهره صدق فيه ناس يعبرون عن حزنهم كذا سواء تصوير او تغريده “.



لكن الأغلبية استنكروا تصرف كادي، ووصل الأمر في البعض إلى وصفها بعبدة المشاهدات، فكتب ناشط: “أتمنى تكون صورة قديمة ونشرتها ، وما يكون دوبه ميت وصورته لأنه كذا بتكون عبدة مشاهدات!””.



ونوهت أخرى إلى أن ما حدث انتهاك لحرمة الميت، قائلة: “حتى حرمة الميت انتهكوها”.



وكتبت مغردة: “لمن أقول إنه مشاهير السناب أتجننوا ماقلتها من قليل !! يخـ.رب بيتك مصوره الرجّال وهو ميت !!! الله يلعـ.ن الشهره إللي خلتهم مهوسيين حتي أمواتهم خلوهم محتوى ولو تركولها المجال تنزل معاه القبر بكاميرتها استغفرالله”.



