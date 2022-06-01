ايران تحتج لدى فرنسا بسبب "العنكبوت المقدس"

وقال وزير الثقافة والتوجيه الإسلامي محمد مهدي إسماعيلي للتلفزيون الرسمي: "تقدمنا باحتجاج رسمي إلى الحكومة الفرنسية عبر وزارة الخارجية".واضاف: "سنأخذ هذه المسألة في الاعتبار بالتأكيد في تبادلاتنا الثقافية مع حكومات مماثلة"، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية.واعتبر إسماعيلي أن "عرض الفيلم في المهرجان غير المرتبط رسميا بالحكومة الفرنسية كان "خطأ، وسياسيا بالكامل"، وهدف إلى "إظهار صورة قاتمة عن المجتمع الإيراني".وشارك فيلم "العنكبوت المقدس" للمخرج الدنماركي من أصل إيراني علي عباسي في المسابقة الأساسية للمهرجان الذي اختتم الأسبوع الماضي، ونالت عنه الإيرانية المقيمة في الخارج زَر (زهرا) أمير إبراهيمي جائزة أفضل ممثلة.ولم ينل هذا العمل إجازة لإعداده في إيران، وتم تصويره في الأردن.