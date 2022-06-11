نجمات تجاوزن الـ50.. وإطلالاتهن أيقونية

1. جنيفر لوبيزبالتأكيد لا بد أن تأتي النجمة العالمية جنيفر لوبيز على رأس تلك القائمة، فقد تخطت "JLO" الـ50 من عمرها، ولاتزال تتمتع بأناقة وإطلالات مُذهلة، نظراً لحفاظها على قوامها الممشوق، الذي يجعلها كأنها في الثلاثينيات، وكذلك حرصها على التألق والظهور بأزياء جريئة ولافتة.2. سميرة سعيدلم تتخطَّ النجمة المغربية الجميلة سميرة سعيد عمر الـ50 وحسب، بل تخطت الـ60 من عمرها، ولاتزال تتمتع بجمال وأناقة لا مثيل لهما، وتبدو كأنها ابنة 35 عاماً، حيث تحرص الديفا على التألق والظهور بإطلالات شبابية، تناسب روحها وانطلاقها الدائم.3. كلوديا شيفيرعارضة الأزياء والممثلة كلوديا شيفير تخطت الـ51 من عمرها، لكنها لاتزال تتربع على عرش عروض الأزياء، فلا يمكن نسيانها رغم ابتعادها عن ذلك المجال منذ سنوات، كما تظل حتى الآن تظهر بكامل أناقتها وتألقها الشبابي.4. الملكة رانيا العبداللهأناقة الملكة رانيا العبدالله لا يختلف عليها أحد، فهي من ضمن 100 سيدة في العالم، ومن أكثر السيدات في الوطن العربي اهتمامًا بحقوق الطفل والمرأة، كما أنها مصدر إلهام للعديدات من النساء في الوطن العربي، بملابسها الأنيقة والراقية.5. شريهانالنجمة المصرية شريهان قد بلغت من العمر 57 عاماً، ولاتزال تعدّ من أهم الفنانات المصريات الشهيرات بأناقتهن وجمالهن الطبيعي، فلاتزال شريهان تبدو كأنها في الثلاثين من عمرها، لحفاظها على قوامها الممشوق، وجمال بشرتها الطبيعي، وكذلك على أناقتها وأزيائها الراقية.6. نجوى كرمشمس الأغنية اللبنانية تبلغ من العمر 55 عاماً، وتعتبر من أكثر الفنانات شعبية وجماهيرية في الوطن العربي، ولاتزال تتمتع بطلة ملهمة وقوام متناسق وجمال لافت.