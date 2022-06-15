منذر رياحنة يحدث ضجة برأيه عن المرأة

أثار الفنان الأردني منذر رياحنة الرأي العام بحديثه حول وضع المرأة والرجل في المجتمع العربي، مشيراً إلى أن الرجل يجب أن يكون خادماً للمرأة.



وردّ رياحنة على تصريح سابق له بشأن أن لا بد للرجل من أن يخدم المرأة، موضحاً: "المرأة متفوقة في الأناقة والجمال والحنية والحب، هي الأميرة، وعلى الرجل أن يكون ملِكها، لأنها أجمل ما في الكون". وأضاف: "أنا ضد التحدي في الكون ولازم تفضلي ملكة، وهذا شرف ومعرفة بقيمتك أنتي كأنثى... هي اللي علّمتنا وربتنا، فيجب على المرأة أن تكون ملكة والرجل خادمها، وده شرف".

يُذكر أن منذر رياحنة شارك في الموسم الدرامي لشهر رمضان 2022 من خلال مسلسل "الاختيار 3"، وجسّد فيه شخصية "الشيخ أحمد"، أحد شيوخ القبائل في سيناء.