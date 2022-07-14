خسارة جديدة لآمبر هيرد

صدمة جديدة تلقتها نجمة"آمبر هيرد" بخصوص إستئناف محاكمتها ضد زوجها السابق "جوني ديب"، حيث رفض القاضي طلب هيرد بإساءة المحاكمة في قضية التشهير من "جوني ديب" ضدها.



صدر حكم يوم الأربعاء، رفض القاضي بيني أزكاريت، الذي ترأس محاكمة فيرجينيا بالتشهير، طلبات هيرد بعد المحاكمة وقال إنه لا يوجد دليل على الاحتيال أو المخالفات بين هيئة المحلفين.



في وثائق المحكمة، التي نشرتها شبكة القانون والجريمة، قال "أزكاريت" إن المحلف المعني لم يكذب أبداً على استماراته، ومثل بقية المحلفين، تم فحصه وكلا الجانبين استجوب لجنة المحلفين ليوم كامل وأُبلغ أن هيئة المحلفين كانت مقبولة، لضمان توفير الإجراءات القانونية الواجبة.

قالوا إن الشخص الذي تم استدعاؤه كان يبلغ من العمر 77 عاماً في ذلك الوقت، لكن ظهر بدلاً من ذلك آخر يبلغ من العمر 52 عاماً يحمل نفس الاسم والعنوان وكان جالساً. قال جانبها إنه مزعج للغاية بالنسبة لشخص لم يتم استدعاؤه للعمل في هيئة محلفين مع ذلك للمثول في واجب هيئة المحلفين والعمل في هيئة محلفين، لا سيما بالنظر إلى الطبيعة البارزة للمحاكمة حيث تكون حقيقة وتاريخ هيئة المحلفين تم الإعلان بشكل كبير عن المحاكمة قبل وبعد إصدار استدعاءات هيئة المحلفين.



وقال محامو "هيرد" إنها لم تحصل على الإجراءات القانونية الواجبة، لذلك طلبت بمحاكمة جديدة.



صمم الفريق القانوني لزوجها السابق، على استمرار الحكم وكرروا شهادتهم حول خلط المحلفين المزعوم، قال فريق "ديب" إن طلب هيرد اليائس بعد انتهاء التحقيق في المحلف رقم 15 بناءً على خطأ مزعوم في تاريخ ميلاده هو في غير محله.



وجادلوا بأنها فشلت في تحديد أي طريقة يمكن أن يؤدي بها خلط المحلف بطريقة ما إلى سلبها الإجراءات القانونية الواجبة، وأوضحوا أنه تم فحص المحلِّف تماماً كما تم فحص جميع المحلفين الآخرين.