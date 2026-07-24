وفاة فنان عراقي كبير

وقالت النقابة في بيان ورد لـ ، "ننعى رحيل الفنان الكبير والذي وافته هذا اليوم عن عمر يناهز ال 91 عاما أثر مرض عضال سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان".الجدير بالذكر أن الفنان الراحل تخرّج في قسم الموسيقى بمعهد الفنون الجميلة عام 1957، قبل أن يلتحق بالإذاعة والتلفزيون مطلع ستينيات الماضي.وقدم الراحل خلال مسيرته الفنية، عشرات الألحان التي شكّلت جزءاً من ذاكرة الأغنية العراقية، ولحّن لكبار الفنانين من بينهم مائدة نزهت وحسين نعمة وياس خضر وعبد الله الرويشد واسماء أخرى.ومن أشهر أعماله "يا صياد السمج" و"سألت عنك" و"خطار أجانا العشك" و"كالولي راح ومشى" و"علّمني عليك" و"تعاليلي".وكان قد اسس العديد من الفرق التي كان لها شان كبير تخرج منها العديد من كبار الفنانين ونال العديد من الجوائز المحلية والعربية والعالمية.