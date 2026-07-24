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وفاة فنان عراقي كبير
فن وثقافة
2026-07-24 | 03:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,341 شوهد
السومرية نيوز
– فني
نعت
نقابة الفنانين العراقيين
، اليوم الجمعة، رحيل الفنان الكبير
فاروق هلال
.
وقالت النقابة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، "ننعى رحيل الفنان الكبير
فاروق هلال
والذي وافته
المنية
هذا اليوم عن عمر يناهز ال 91 عاما أثر مرض عضال سائلين المولى
عز وجل
أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان".
الجدير بالذكر أن الفنان الراحل تخرّج في قسم الموسيقى بمعهد الفنون الجميلة عام 1957، قبل أن يلتحق بالإذاعة والتلفزيون مطلع ستينيات
القرن
الماضي.
وقدم الراحل خلال مسيرته الفنية، عشرات الألحان التي شكّلت جزءاً من ذاكرة الأغنية العراقية، ولحّن لكبار الفنانين من بينهم مائدة نزهت وحسين نعمة وياس خضر وعبد الله الرويشد واسماء أخرى.
ومن أشهر أعماله "يا صياد السمج" و"سألت عنك" و"خطار أجانا العشك" و"كالولي راح ومشى" و"علّمني عليك" و"تعاليلي".
وكان
هلال
قد اسس العديد من الفرق التي كان لها شان كبير تخرج منها العديد من كبار الفنانين ونال العديد من الجوائز المحلية والعربية والعالمية.
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