كشف سبب غياب كاظم الساهر عن إحياء الحفلات في مصر

وقال الباز خلال تقديمه الحلقة إن كاظم الساهر عاد لجمهوره المصري، بحفل ضخم في الساحل الشمالي، وهناك حفل آخر يوم 9 آب أغسطس في دار الأوبرا، مشيرًا إلى أن دار الأوبرا أعلنت عن ضوابط لحضور الحفل، وشددت على الالتزام بالزي اللائق.وأردف قائلاً: "كاظم الساهر قعد 10 سنين ميغنيش في مصر، ثم عاد، ورد على التساؤلات حول غيابه عن مصر، رد كاظم الساهر بدبلوماسية: "لم أكن قط بعيداً، أسعى أكون قريبًا من خلال أعمالي، غبت عن القاهرة والحفلات بسبب ظروفنا في العالم العربي كانت غير ملائمة لكن الآن الأمور عادت إلى الأفضل، وأنا اليوم وسط أهلي وجمهوري في مصر ولدي ذكريات حلوة، المصريين أهلي وإن كنت غبت جسدي لم أغب بروحي".وعقب الباز: "الساهر رجل دبلوماسي، محبو كاظم اشتكوا من غيابه من الحفلات في مصر، لافتًا إلى أنه لم يكن هناك قرار من أي جهة بمنعه، لكن كان هناك من لا يريد حفلات كاظم الساهر في مصر"، مردفا: "أصابع الاتهام تشير للفنان هاني شاكر وإنه وراء منع ظهور كاظم الساهر كنقيب للموسيقيين سابقًا بأكثر من صورة من إقامة حفلات بمصر".وانتقد الباز، رد كاظم على سبب غيابه، وإلصاقه بالظروف، قائلًا: " ظروف إيه يا عم كاظم، نجوم عرب حضروا في حفلات مهرجان الموسيقى العربية، الذي لم يتوقف، بالإضافة لحفلات في الساحل".