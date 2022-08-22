شهد الشمري: الحياة الزوجية مشاركة ورغم قساوة الحياة حققّت حلمي وأنتظر مولودي الجديد

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الصومال .. حصيلة هجوم مقديشو ترتفع إلى 21 قتيلاً
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

شهد الشمري: الحياة الزوجية مشاركة ورغم قساوة الحياة حققّت حلمي وأنتظر مولودي الجديد

فن وثقافة

2022-08-22 | 04:15
Alsumaria Tv
شهد الشمري: الحياة الزوجية مشاركة ورغم قساوة الحياة حققّت حلمي وأنتظر مولودي الجديد
1,836 مشاهدة

أكّدت الشاعرة والإعلامية العراقية شهد الشمري في خلال مقابلة أجرتها مع الإعلامي ورائد الأعمال الإماراتي أنس بوخش ضمن برنامجه "ABtalks" عبر قناته على يوتيوب وبرفقة زوجها فهد زيد، أنّها تعيش حالة من الإستقرار بعد أن قست عليها الحياة وتعبت نفسيّا منذ دخولها مجال العمل، وأضافت أنهّا بإنتظار مولودها الجديد.

وشددّت الشمري على أنّ مجال عملها يتطّلب إمرأة قوّية في مجتمع ذكوري، خاصّة أن الشعر بالنسبة للبعض في العراق هو حصرا للرجّال وليس للمرأة. كما أنّها هوجمت من المقربين منها ولكن بالرغم من ذلك بقيت مثابرة لتحقيق حلمها.

طفولة شهد الشمري وبداية مسيرتها المهنية
وعن طفولتها، قالت شهد أنها استمتعت في طفولتها وكانت طفلة مشاكسة وجريئة إلى أن انقلبت السعادة الى مأساة في المرحلة المتوّسطة من دراستها مع وفاة والدها في مرض السكّري ومن ثم استشهاد شقيقتيها سجاء وسهى مع بداية الحرب في العراق سنة 2003. وأضافت أنّ والدها من أرقى الرجال وهو كريم جدّا وفقدان أخواتها أثّر عليها وعلى الوضع العائلي بشدّة.

أكملت الشمري دراستها في معهد الفنون الجميلة في قسم التصميم والديكور لمدّة سنتين. وانتقلت بعدها لمجال الإعلام. وبدأت مسيرتها المهنية بالرغم من عدم دراستها للإعلام، وذلك في سن السابعة عشر في برنامجها الأوّل "شهد وشعر"، ولاقت العديد من المشاهدات منذ ظهورها الإعلامي الأوّل. كما نافست كبار الشعراء في العراق.

وأكّدت شهد عن مدى أهمية وجود والدتها في حياتها في خلال هذه الفترة، فهي لعبت دور الوالدين وكانت سندا لها في جميع المواقف التي مرّت بها، اذ وصفتها بالعظيمة وهي نموذج عن الأم العراقية.

الحياة الزوجية مشاركة والأمومة هي الانجاز الأكبر



 شدّدت شهد على أنّ الحياة الزوجية هي مشاركة، وأفضل هدية تختارها المرأة لأطفالها هي أب صالح وجيّد. ووصفت الأخيرة زوجها بأنّه أروع إنسان في الدنيا وهي سعيدة بزواجها منه.

كما لمّحت أنها تزوّجت في سنّ متأخر بالرّغم من تقّدم العديد من الرجال لها، إلا أنّها ترى أنّ موضوع الزواج حسّاس والعلاقة الزوجية يجب أن تكون دائما ناجحة.

وأضافت قائلة أنّ الزواج ليس انجازا، انّما الأمومة هي الانجاز الأكبر، والحب بالنسبة لها شيء عظيم ومنذ زواجها تقّسم حبّها بين شريك حياتها وابنتها "ناي".

فهد: لا فرق بين الرّجل والمرأة...وشهد امرأة قوّية


اعتبرت شهد أنّ محبّتها لنفسها تساعدها على نقل المحبة للآخرين. كما أشارت أنّها خضعت إلى العديد من عمليات التجميل، ولا مشكلة لديها في الافصاح عنهم.

وقالت شهد أن الرجل الحقيقي هو الذي يدعم المرأة ويقوّيها، الا أنّه هناك بعض الرجّال الذين يغارون من المرأة النّاجحة.

وفي المقابل، رأى زوجها أنّه لا فرق بين الرّجل والمرأة، وعلى المرأة ممارسة حريّتها دون التقيّد بأي شخص كان. وتابع واصفا شهد بأنّها امرأة قوّية.

وصيّة شهد
 أخيرا، ختمت شهد المقابلة في سؤال عن أمنيتها بعد مماتها، موّصيتا زوجها بعدم الزواج في حال مماتها والاهتمام بابنتيهما "ناي" ووالدتها.

>> حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول

>> أندرويد
>> آبل
>> هواوي
 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
07:44 | 2022-08-22 07:44
07:22 | 2022-08-22 07:22
07:22 | 2022-08-22 07:22
المزيد
اعلان
قريبًا جدًا
قريبًا جدًا
بعيدًا جدًا
بعيدًا جدًا
لا أظن
لا أظن
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.