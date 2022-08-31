Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
مرض "مجهول المصدر" يضرب الأرجنتين.. ثالث وفاة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

لأول مرة.. دويتو يجمع بين سميرة سعيد وشيرين عبد الوهاب

فن وثقافة

2022-08-31 | 02:24
Alsumaria Tv
لأول مرة.. دويتو يجمع بين سميرة سعيد وشيرين عبد الوهاب
491 مشاهدة

كشفت الفنانة سميرة سعيد أنها تحضر لدويتو يجمعها بصديقتها الفنانة شيرين عبد الوهاب، مشيرة إلى أنها تحبها كثيرا.

وأضافت سميرة سعيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامجه "التاسعة مساء": "شيرين طيبة وبحبها جدا ودمها عسل والطيب دائما فى حياته مطبات، وأحب أن تكون أسرارها لنفسها".

ووجهت سميرة سعيد رسالة إلى شيرين عبد الوهاب قائلة: "استغلي حب الناس ليكي وكوني قوية وجامدة ولا حاجة تستدعي الانكسار".
وأوضحت أن الديو الذي سيجمع بينهما سيكون من توزيع طارق مدكور، وستبدأ التحضير له خلال الفترة القادمة.

وتحدثت سميرة سعيد عن أغنية "كرباج" التي طرحتها مؤخرا وحققت نجاحا كبيرا، مشيرة إلى أنها كانت متخوفة من كلماتها التي وصفتها بـ "الجريئة".

وأضافت: "الأغنية جميلة على قد بساطتها، وعزيز عامل كلام مختلف ولحن حلو، وطارق مدكور أضاف الإطار الحلو للكلام".

وتابعت: "أول ما سمعت الأغنية في 3 كلمات قلقوني، ندغة لبان، وحمادة، ونعنشة، ولقيت الموضوع جريء شوية بالنسبالي، مع إني بغني كلام ممكن يكون أجرأ في مواضيع معينة".

وعن سبب موافقتها قالت: "طارق مدكور وعزيز أقنعوني وطلبوا مني أجرب أغنيها، وقعدت سمعتها مرة واتنين وتلاتة، فطلعت حلوة وبدأت أحس إنها مش مدايقاني".

وأردفت: "أعتقد المطرب أو الفنان بشكل عام لازم يبقى متغير مع الوقت خصوصا في موسيقى البوب، والنمط بيصيب الفن بالملل، وفي نفس الوقت في مطربين كلاسيك لهم جمهورهم اللي مش عايزهم يغيروا“.

يذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب زارت مؤخرا الفنانة سميرة سعيد في منزلها، ووثقت سميرة الزيارة بمجموعة من الصور التي تجمعهما، عبر حسابها بموقع "إنستغرام"

>> حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول

>> أندرويد
>> آبل
>> هواوي
 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
بعد التحري
Play
بعد التحري
المزارات الدينية.. ما بين الرواية والتجارة - الحلقة ٨٠ | الموسم 2
15:20 | 2022-09-01
Play
المزارات الدينية.. ما بين الرواية والتجارة - الحلقة ٨٠ | الموسم 2
15:20 | 2022-09-01
علناً
Play
علناً
مبادرة من عدة نقاط لحل الازمة - الحلقة ٣٨ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-01
Play
مبادرة من عدة نقاط لحل الازمة - الحلقة ٣٨ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-01
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-01
Play
نشرة ١ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-01
Morning Live
Play
Morning Live
السفر ومدى تأثيره على حياة الفرد وعلى مستقبله - الحلقة ١١٣ | 2022
05:00 | 2022-09-01
Play
السفر ومدى تأثيره على حياة الفرد وعلى مستقبله - الحلقة ١١٣ | 2022
05:00 | 2022-09-01
ناس وناس
Play
ناس وناس
مرآب بغداد الجديدة - الحلقة ٢٨٥ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-01
Play
مرآب بغداد الجديدة - الحلقة ٢٨٥ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-01
صمون وزعتر
Play
صمون وزعتر
جولة على المطاعم في بغداد - حلقة ١٧ | 2022
16:20 | 2022-08-31
Play
جولة على المطاعم في بغداد - حلقة ١٧ | 2022
16:20 | 2022-08-31
بالمختزل
Play
بالمختزل
الإطار والتيار يشيعون الضحايا.. وتحت الرماد حرائق جديدة - حلقة ٣٤ | الموسم 1
14:00 | 2022-08-31
Play
الإطار والتيار يشيعون الضحايا.. وتحت الرماد حرائق جديدة - حلقة ٣٤ | الموسم 1
14:00 | 2022-08-31
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
ظاهرة البطالة والعوز المادي لدى الشباب - حلقة ٢٦ | الموسم 1
14:50 | 2022-08-30
Play
ظاهرة البطالة والعوز المادي لدى الشباب - حلقة ٢٦ | الموسم 1
14:50 | 2022-08-30
عشرين
Play
عشرين
الصدر ينهي الازمة بكلمة .. هل احترقت ورقة الخارجين عن القانون ؟ - حلقة ٣٣ | 2022
14:00 | 2022-08-30
Play
الصدر ينهي الازمة بكلمة .. هل احترقت ورقة الخارجين عن القانون ؟ - حلقة ٣٣ | 2022
14:00 | 2022-08-30
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل مهند ستار - حلقة ١٨
14:50 | 2022-08-29
Play
الممثل مهند ستار - حلقة ١٨
14:50 | 2022-08-29
الأكثر مشاهدة
لقطات
Play
لقطات
سائق سيارة يشكو من الغرامات "الشغل ملخبط" | ناس وناس
05:00 | 2022-09-02
Play
سائق سيارة يشكو من الغرامات "الشغل ملخبط" | ناس وناس
05:00 | 2022-09-02
بعد التحري
Play
بعد التحري
المزارات الدينية.. ما بين الرواية والتجارة - الحلقة ٨٠ | الموسم 2
15:20 | 2022-09-01
Play
المزارات الدينية.. ما بين الرواية والتجارة - الحلقة ٨٠ | الموسم 2
15:20 | 2022-09-01
علناً
Play
علناً
مبادرة من عدة نقاط لحل الازمة - الحلقة ٣٨ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-01
Play
مبادرة من عدة نقاط لحل الازمة - الحلقة ٣٨ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-01
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-01
Play
نشرة ١ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-01
Morning Live
Play
Morning Live
السفر ومدى تأثيره على حياة الفرد وعلى مستقبله - الحلقة ١١٣ | 2022
05:00 | 2022-09-01
Play
السفر ومدى تأثيره على حياة الفرد وعلى مستقبله - الحلقة ١١٣ | 2022
05:00 | 2022-09-01
ناس وناس
Play
ناس وناس
مرآب بغداد الجديدة - الحلقة ٢٨٥ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-01
Play
مرآب بغداد الجديدة - الحلقة ٢٨٥ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-01
صمون وزعتر
Play
صمون وزعتر
جولة على المطاعم في بغداد - حلقة ١٧ | 2022
16:20 | 2022-08-31
Play
جولة على المطاعم في بغداد - حلقة ١٧ | 2022
16:20 | 2022-08-31
بالمختزل
Play
بالمختزل
الإطار والتيار يشيعون الضحايا.. وتحت الرماد حرائق جديدة - حلقة ٣٤ | الموسم 1
14:00 | 2022-08-31
Play
الإطار والتيار يشيعون الضحايا.. وتحت الرماد حرائق جديدة - حلقة ٣٤ | الموسم 1
14:00 | 2022-08-31
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
ظاهرة البطالة والعوز المادي لدى الشباب - حلقة ٢٦ | الموسم 1
14:50 | 2022-08-30
Play
ظاهرة البطالة والعوز المادي لدى الشباب - حلقة ٢٦ | الموسم 1
14:50 | 2022-08-30
عشرين
Play
عشرين
الصدر ينهي الازمة بكلمة .. هل احترقت ورقة الخارجين عن القانون ؟ - حلقة ٣٣ | 2022
14:00 | 2022-08-30
Play
الصدر ينهي الازمة بكلمة .. هل احترقت ورقة الخارجين عن القانون ؟ - حلقة ٣٣ | 2022
14:00 | 2022-08-30
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
حل البرلمان هو الأمثل
حل البرلمان هو الأمثل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.