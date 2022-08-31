لأول مرة.. دويتو يجمع بين سميرة سعيد وشيرين عبد الوهاب

وأضافت سميرة سعيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامجه "التاسعة مساء": "شيرين طيبة وبحبها جدا ودمها عسل والطيب دائما فى حياته مطبات، وأحب أن تكون أسرارها لنفسها".



ووجهت سميرة سعيد رسالة إلى شيرين عبد الوهاب قائلة: "استغلي حب الناس ليكي وكوني قوية وجامدة ولا حاجة تستدعي الانكسار".

وأوضحت أن الديو الذي سيجمع بينهما سيكون من توزيع طارق مدكور، وستبدأ التحضير له خلال الفترة القادمة.وتحدثت سميرة سعيد عن أغنية "كرباج" التي طرحتها مؤخرا وحققت نجاحا كبيرا، مشيرة إلى أنها كانت متخوفة من كلماتها التي وصفتها بـ "الجريئة".وأضافت: "الأغنية جميلة على قد بساطتها، وعزيز عامل كلام مختلف ولحن حلو، وطارق مدكور أضاف الإطار الحلو للكلام".وتابعت: "أول ما سمعت الأغنية في 3 كلمات قلقوني، ندغة لبان، وحمادة، ونعنشة، ولقيت الموضوع جريء شوية بالنسبالي، مع إني بغني كلام ممكن يكون أجرأ في مواضيع معينة".وعن سبب موافقتها قالت: "طارق مدكور وعزيز أقنعوني وطلبوا مني أجرب أغنيها، وقعدت سمعتها مرة واتنين وتلاتة، فطلعت حلوة وبدأت أحس إنها مش مدايقاني".وأردفت: "أعتقد المطرب أو الفنان بشكل عام لازم يبقى متغير مع الوقت خصوصا في موسيقى البوب، والنمط بيصيب الفن بالملل، وفي نفس الوقت في مطربين كلاسيك لهم جمهورهم اللي مش عايزهم يغيروا“.يذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب زارت مؤخرا الفنانة سميرة سعيد في منزلها، ووثقت سميرة الزيارة بمجموعة من الصور التي تجمعهما، عبر حسابها بموقع "إنستغرام"