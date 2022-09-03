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آخرهم دنيا بطمة.. مشاهير انفصلوا في 2022

فن وثقافة

2022-09-03 | 03:28
Alsumaria Tv
آخرهم دنيا بطمة.. مشاهير انفصلوا في 2022
473 مشاهدة

لم تسر الرياح كما تشتهي سفن بعض نجوم الوسط الفني، حيث أسدل عام 2022 الستار على الحياة الزوجية، وأعادهم إلى العزوبية مرة أخرى، بعض هذه الانفصالات شكل صدمة للجمهور والبعض الآخر كان متوقعاً، لذا، إليكم أبرز حالات انفصال النجوم في 2022.

1 . دنيا بطمة ومحمد الترك
بعدما أيام من تداول أخبار طلاق الفنانة المغربية دنيا بطمة، وزوجها المنتج البحريني محمد الترك، خرج الأخير مؤكداً الانفصال بعد زيجة استمرت أكثر من 10 سنوات، وذلك بسبب عدم استطاعة الزوجين تجاوز الصعوبات التي يواجهانها مؤخراً.
2. سيلفستر ستالون وجينيفر فلافين
وأثناء تداول أخبار طلاق دنيا بطمة ومحمد الترك، انتشرت تقارير تفيد بانفصال الثنائي سيلفستر ستالون وجينيفر فلافين، بعد زواج دام لمدة 25 عاماً، وأثمر إنجاب 3 فتيات، وقد تقدمت الزوجة بطلب الطلاق في محكمة مقاطعة بالم بيتش بفلوريدا.
3. ياسمين صبري وأحمد أبوهشيمة
أثارت النجمة المصرية، ياسمين صبري، الجدل حول طلاقها من رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، وأكد الثنائي الخبر بطريقة غير مباشرة عبر حسابيهما على موقع "إنستغرام"، دون الخوض في تفاصيل حياتهما الشخصية، لكن خلال الأيام الماضية انتشرت الأقاويل حول عودتهما مرة أخرى.
4. سولاف فواخرجي ووائل رمضان
من أشهر حالات الطلاق في الوسط الفني التي شكلت صدمة للجمهور، حيث أعلنت سولاف فواخرجي انفصالها عن زوجها وائل رمضان بعد زواج دام أكثر من 23 عاماً، إلا أنهما لايزال يعبران عن حبهما وتقديرهما لبعضهما، رغم قرار الفراق.
5. زينة مكي
بعد أشهر قليلة من الزواج، أعلنت النجمة اللبنانية زينة مكي عن طلاقها من زوجها الملحن اللبناني نبيل خوري، وذلك بعدما حذفت صورهما معاً من حسابها على موقع "إنستغرام"، وفي ظهور إعلامي أكدت الخبر، واعترفت بتسرعها في هذه الزيجة، إلا أنها لم تندم مطلقاً على التجربة.
. 6 شاكيرا وبيكيه
من أشهر حالات الانفصال أيضاً بين المشاهير، الانفصال الذي وقع بين النجمة شاكيرا عن لاعب كرة القدم جيرارد بيكيه، بعد انتشار تقارير حول الخيانة التي كانت السبب وراء هذا الانفصال، بعد علاقة حب دامت أكثر من 10 سنوات، وأثمرت طفلين.
7. ياسمين رئيس وهادي الباجوري
في شهر فبراير الماضي، أعلنت الفنانة المصرية، ياسمين رئيس، طلاقها من المخرج هادي الباجوري، عبر حسابها على "تويتر"، لكن بعد فترة قليلة كشف الثنائي عن عودتهما مرة أخرى.
8. منة عرفة ومحمود المهدي
تعد زيجة النجمة الشابة منة عرفة من الزيجات المثيرة للجدل في الوسط الفني المصري، حيث يكشف الزوج عن الخلافات التي تقع بينهما دائماً، وسرعان ما تنتشر الأخبار الخاصة بحياتهما الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي. ومن بين تلك التفاصيل، خبر طلاقهما للمرة الثالثة التي أعلنت عنه منة عرفة بنفسها، من دون الكشف عن الأسباب.
9. معتصم النهار ولين برنجكجي
بعد إلغاء الثنائي معتصم النهار، ولين برنجكجي، متابعة بعضهما لبعض عبر موقع "إنستغرام"، خرجت الأخيرة عن صمتها، وعلقت على خبر الطلاق، قائلة: "الحمد لله الذي يُذهب الحبّ إذا حلَّ الأذى، ويسهِّل الهجر إذا ظهر الغدر، ويجعل لعباده من بعضهم عوضاً عن بعض".
10. ياسمين الخطيب
أعلنت الإعلامية المصرية، ياسمين الخطيب، عن طلاقها من زوجها رجل الأعمال رمضان حسني، بعد 10 أشهر من الزواج، وكشفت تفاصيل الانفصال عبر لقاء تلفزيوني، مؤكدة أن زوجها لم يمتلك الخبرة الكافية بالعلاقات الزوجية، وأنها كانت تخشي الشماتة في فشل زيجاتها، ما أخر قرار الطلاق.

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