آخرهم دنيا بطمة.. مشاهير انفصلوا في 2022

4. سولاف فواخرجي ووائل رمضانمن أشهر حالات الطلاق في الوسط الفني التي شكلت صدمة للجمهور، حيث أعلنت سولاف فواخرجي انفصالها عن زوجها وائل رمضان بعد زواج دام أكثر من 23 عاماً، إلا أنهما لايزال يعبران عن حبهما وتقديرهما لبعضهما، رغم قرار الفراق.5. زينة مكيبعد أشهر قليلة من الزواج، أعلنت النجمة اللبنانية زينة مكي عن طلاقها من زوجها الملحن اللبناني نبيل خوري، وذلك بعدما حذفت صورهما معاً من حسابها على موقع "إنستغرام"، وفي ظهور إعلامي أكدت الخبر، واعترفت بتسرعها في هذه الزيجة، إلا أنها لم تندم مطلقاً على التجربة.. 6 شاكيرا وبيكيهمن أشهر حالات الانفصال أيضاً بين المشاهير، الانفصال الذي وقع بين النجمة شاكيرا عن لاعب كرة القدم جيرارد بيكيه، بعد انتشار تقارير حول الخيانة التي كانت السبب وراء هذا الانفصال، بعد علاقة حب دامت أكثر من 10 سنوات، وأثمرت طفلين.7. ياسمين رئيس وهادي الباجوريفي شهر فبراير الماضي، أعلنت الفنانة المصرية، ياسمين رئيس، طلاقها من المخرج هادي الباجوري، عبر حسابها على "تويتر"، لكن بعد فترة قليلة كشف الثنائي عن عودتهما مرة أخرى.8. منة عرفة ومحمود المهديتعد زيجة النجمة الشابة منة عرفة من الزيجات المثيرة للجدل في الوسط الفني المصري، حيث يكشف الزوج عن الخلافات التي تقع بينهما دائماً، وسرعان ما تنتشر الأخبار الخاصة بحياتهما الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي. ومن بين تلك التفاصيل، خبر طلاقهما للمرة الثالثة التي أعلنت عنه منة عرفة بنفسها، من دون الكشف عن الأسباب.9. معتصم النهار ولين برنجكجيبعد إلغاء الثنائي معتصم النهار، ولين برنجكجي، متابعة بعضهما لبعض عبر موقع "إنستغرام"، خرجت الأخيرة عن صمتها، وعلقت على خبر الطلاق، قائلة: "الحمد لله الذي يُذهب الحبّ إذا حلَّ الأذى، ويسهِّل الهجر إذا ظهر الغدر، ويجعل لعباده من بعضهم عوضاً عن بعض".10. ياسمين الخطيبأعلنت الإعلامية المصرية، ياسمين الخطيب، عن طلاقها من زوجها رجل الأعمال رمضان حسني، بعد 10 أشهر من الزواج، وكشفت تفاصيل الانفصال عبر لقاء تلفزيوني، مؤكدة أن زوجها لم يمتلك الخبرة الكافية بالعلاقات الزوجية، وأنها كانت تخشي الشماتة في فشل زيجاتها، ما أخر قرار الطلاق.