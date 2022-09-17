غزل متبادل بين رحمة رياض وسيرين عبد النور.. فما هي التفاصيل؟ (صور)

وقالت رحمة رياض في الفيديو الذي نشرته سيرين عبر "ستوري" حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام": الرزق لو على البشر يا ويلنا كان راحت علينا.. بس دام رب العالمين فوق هو يرزقك بالناس الزينة.. بالزوج الصالح.. بالاهل الزينين... بالأصحاب.. بالشغل.. بكل شي".وعلّقت سيرين على الفيديو: " شفتي ليش بحبك أنا.. الله يحميكي حبيبتي".لتقوم رحمة رياض بإعادة نشر تعليق سيرين عبر "ستوري" حسابها على "انستغرام" وردت على التعليق حيث كتبت: "أنا بحبك كتير يا متواضعة يا كبيرة".وتناقل رواد السوشال ميديا الصور والفيديو وتعليقات النجمتين معبرين عن محبتهم لهما ولهذا التواصل المميز والمحبة بينهما.من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني تحضر سيرين عبد النور حالياً ببطولة مسلسل "العين بالعين"، حيث تتشارك سيرين بطولة العمل مع الفنان رامي عياش ويحقق نجاحاً جيداً جداً.