اخر تطورات الحالة الصحية للفنان جورج وسوف

وأجرى النجم اللبناني جورج وسوف مقابلة تليفزيونية مع برنامج "The insider"، طمأن خلالها جمهوره العريض على حالته الصحية إذ قال: إن" صحته جيدة ولا صحة للشائعات، وإنه سوف يظل يغني دائمًا ولن يتوقف عن الغناء طالما هو قادر على ذلك من أجل جمهوره الذي يحبه".وتابع السلطان حديثه عن ظهوره مؤخرًا في الحفلات بوزن زائد، مؤكدًا أنه لا يوجد أحد الآن لا يعاني من زيادة الوزن، مشيرًا إلى أنه سوف يتخلص من الكرش في أسرع وقت.وكان النجم جورج وسوف شوّق جمهوره ومتابعيه في مصر والوطن العربي إلى حفله المنتظر في مدينة الإسكندرية المصرية منذ أيام.