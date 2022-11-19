حقيقة وفاة الفنان العراقي محسن العزاوي

وكتب العزاوي في تدوينة عبر فيس بوك، تابعتها السومرية نيوز، "تتاجرون بمشاعر وأرواح الناس لأجل كم لأيك، انوه ان ما تداولته بعض المواقع الصفراء عن وفاة والدي الفنان محسن العزاوي غير صحيح"، مؤكدا ان "حالته غير مستقرة".ونشرت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية انباء تشير الى وفاة الفنان العراقي القدير محسن العزاوي، بعد تدهور حالته الصحية.