ماجد المهندس يكشف عن أول وظيفة عمل بها (فيديو)

فاجأ الفنان العراقي ماجد المهندس معجبيه، بالكشف عن أول وظيفة عمل بها، قبل الفن.



وفي تصريحات تلفزيونية، قال ماجد المهندس:" أول وظيفة اشتغلتها، خياط".



كما أوضح أنه استمر في هذه المهنة "سنوات طويلة".َ



وفي سياق آخر، كشف المهندس أن أول أغنية اختارها هي "عزيز على الروح".