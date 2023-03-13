مرتضى أركان يثير ضجّة كبيرة بعد تصريحه للسومرية عن تهديدات بالقتل أجبرته لترك العراق

تفاعل روّاد مواقع التواصل الإجتماعي مع تصريح الفنان والبلوكر العراقي مرتضى أركان حول تركه العراق بسبب تهديدات بالقتل، في برنامج Celebrity مع الإعلامي ايهاب العطيّة على قناة السومرية.

تصريح مرتضى أركان يثير ضجّة كبيرة

في التفاصيل، قال الفنان مرتضى أركان لبرنامج Celebrity ، إنّه ترك العراق في عام 2017 لكنّ ليس بإرادته بل خوفاً على حياته جراء تعرضه لتهديدات ولمحاولة قتل، فقال: "طلعت من العراق بال2017 خوفاً على حياتي". وأشار مرتضى إلى أنّ السبب يعود الى أنه في البداية كان يتكلّم عن أمور سياسيّة على مواقع التواصل ولأمور تخصّ عائلته. وقال: "مصيري في العراق كان يا أقتل أو أعدم فاضررت للمغادرة."

وتعرّض مرتضى لموجة إنتقادات واسعة وسخرية من تصريحه، فعلّق عدد كبير من المتابعين على ما قاله، ومن بين التعليقات الساخرة: "والله لو تحجي بعد سنة ما اصدكك"، وقال آخر ساخراً من التهديدات التي يتعرض لها مرتضى: "متهدد وبين فتره وفتره ييجي للعراق وفتحله مشروع هنا چا الهددوك شني ماتوا." واستغرب عدد من المتابعين حول هذا الموضوع، فسأل أحدهم: " منو الهددك."

من جهة أخرى، حلّ الفنان والبلوكر مرتضى أركان ضيف برنامج Celebrity على قناة السومرية وتحدّث عن العديد من المواضيع المهنيّة والشخصيّة منها مشكلته مع وزارة الداخليّة في العراق وعن حقيقة علاقته مع شيماء قاسم.

لمشاهدة الحلقة كاملة اضغط هنا.

نشير إلى أنّ برنامج Celebrity يعرض كلّ يوم إثنين في الساعة 21:00 مساءً.