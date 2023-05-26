وفاة الفنان اللبناني محمد جمال عن عمر ناهز 89 عاماً

السومرية نيوز – فن وثقافة



أعلن في الولايات المتحدة الأمريكية عن وفاة المطرب اللبناني القدير جمال الدين محمد تفاحة الذي اشتهر باسم محمد جمال عن عمر ناهز 89 عاما.



وجمال من مواليد العام 1934 في مدينة طرابلس، بدأ عمله الفني في إذاعة لبنان عام 1954 ثم سافر إلى القاهرة عام 1956، وشارك في فيلمي "الأرملة طروب"، و"هاء 3" عام 1961.