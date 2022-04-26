شوربة الفطر خطوة بخطوة

هل تعرفين وصفة شوربة الفطر؟ ..إليك خطوات تحضيرها، جرّبيها في مطبخك.

كلّ ما تحتاج إليه:

- فطر علبة متوسطة مفرومة أو 200غ من الفطر الطازج المفروم

- زبدة ملعقة طعام

- زبدة ملعقتا طعام

- دقيق3 ملاعق طعام

- ملح وبهار أبيض

- مرقة دجاج 6 أكواب

- كريما طازجة نصف أو ثلاثة أرباع كوب

- تسخن ملعقتا الزبدة في قدر ويقلى فيها الدقيق لبضع دقائق.

الخطوات اللازمة:

في قدر أخرى، يقلى الفطر بملعقة طعام واحدة من الزبدة حتى يذبل. تضاف مرقة الدجاج إلى مزيج الدقيق والزبدة وتخفق معه بالشريط المعدني للتخلص من كل الكتل. وحين يتكثف المزيج قليلاً، يضاف الفطر المقلي، والملح حسب الحاجة، والبهار الأبيض والكريما الطازجة ويترك المزيج على نار متوسطة.



ملاحظة

يمكن استعمال الكريما القليلة الدسم في هذا الحساء، وكذلك الزبدة القليلة الدسم بحيث يحتوي الحساء على عدد أقل من الوحدات الحرارية.