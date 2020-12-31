 النزاهة تضبط مسؤول ببلديَّة الناصريَّة متلبساً باختلاس رواتب الأجراء اليوميين

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، عن تمكنها من ضبط مسؤول رواتب ببلديَّة الناصريَّة متلبساً باختلاس رواتب الأجراء اليوميين، فيما بيَّنت كميَّة المبالغ المضبوطة بالعمليَّة.

الدائرة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نفذتها ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ذي قار بموجب مذكرةٍ قضائيَّةٍ، أشارت إلى "ضبط مسؤول رواتب دائرة قسم خدمات المربع في المدينة أثناء شروعه باختلاس مبالغ رواتب الأجراء اليوميين من عمال التنظيفات"، موضحةً أن "فريق الرصد الميداني التابع للمكتب، وأثناء تواجده، رصد الحالة واستحصل قرار القاضي بضبط المتهم أثناء شروعه باختلاس المبلغ".

وتابعت الدائرة أن "ملاكات المكتب ضبطت مبلغ (٢٩.٥٠٠.٠٠٠) مليون دينار بحوزة المتهم، فضلاً عن قوائم أسماء الأجراء التي ضبطت بحوزته، وهو يقوم بتثبيت بصمته عليها بنيَّة اختلاس أجورهم"، لافتةً إلى أن "ملاكات المكتب قامت بعرض المتهم صحبة المبرزات المضبوطة على قاضي التحقيق المختص؛ بغية اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقه".

يشار إلى أن القاضي (علاء جواد حميد) وأثناء زيارته لمكتب تحقيق الهيئة في محافظة ذي قار، وجه بضرورة تصعيد وتيرة عمليَّات الضبط بالجرم المشهود، والتواجد الميداني الدائم في دوائرة الدولة، ولاسيما الخدميَّة منها؛بغية وضع استراتيجيَّة عمل رئاسة الهيئة موضع التنفيذ.