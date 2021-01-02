محافظة عراقية تسجّل اولى حالة الانتحار في عام 2021

أفاد مصدر أمني، السبت، بتسجيل أول حالة انتحار في محافظة ذي قار في عام 2021.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "طالبة جامعية أقدمت على الانتحار في محافظة ذي قار جنوب البلاد".



وأضاف أن "حالة الانتحار تعتبر الاولى في عام 2021".





