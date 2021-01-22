الامم المتحدة تصدر بيانا بشان تفجيرات العاصمة بغداد

اصدرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيس بلاسخارت، اليوم الجمعة، بيانا بشأن الهجمات الإرهابية في بغداد.

وقالت بلاسخارت في البيان: "أشعر بصدمة وغضب بالغين إزاء الوحشية والشر المتعمد للهجوم الانتحاري المزدوج في ساحة الطيران حيث وقع التفجيران عمداً للتسبب في قتل وإصابة المدنيين عشوائياً. وبالنيابة عن أسرة الأمم المتحدة بأكملها في العراق، أود أن أعرب عن تعازينا القلبية لأولئك الذين فقدوا أحبائهم في هذه الهجمات. كما أتمنى الشفاء العاجل لمن جُرحوا".

واضاف البيان: "لقد تم اختبار العراقيين مراراً وتكراراً من قبل أولئك الذين يسعون إلى جلب الفوضى والقمع إلى بلدهم. وقد عانوا كثيرا من الإرهاب في الماضي وضحوا بالكثير لتحرير أرضهم من ويلاتها. ومرة أخرى، لن ترهب هذه الهجمات الجبانة الشعب العراقي. الآن هو وقت الوحدة ويجب أن تنصبّ كل الجهود الوطنية على ضمان أمن الشعب".

ودعا البيان الى محاسبة المسؤولين عن هذا العمل الشنيع محاسبة كاملة"، مبينا: إن الغلبة لصمود ووحدة شعب العراق على الدوام، وهذه الأعمال الدنيئة لن تضعف مسيرة العراق نحو الاستقرار والازدهار".

واختتم البيان بالقول: "ستواصل الأمم المتحدة دعم العراق وشعبه في السعي لتحقيق مستقبل ينعم بالاستقرار والسلام."