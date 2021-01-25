الاستخبارات العسكرية تعلن الاستيلاء على عدد من العبوات الناسفة في الانبار

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، الاستيلاء على عدد من العبوات الناسفة في الكرمة بمحافظة الانبار.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تاكيدا لجهودها المتضمنة البحث والتفتيش عن مخابىء اسلحة وعتاد داعش الارهابي وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع فوج استخبارات الفرقة من الاستيلاء على ١٥ عبوة ناسفة على شكل صفيحة بمنطقة الشهابي الاولى بقضاء الكرمة بالانبار". واضاف البيان ان "مفارز هندسة الفرقة تكفلت بتدمير تحت السيطرة".