محافظ نينوى: موازنة المحافظة اقرت ونسعى لمضاعفتها

وقال الجبوري في مؤتمر صحفي تابعته السومرية، "اننا نسعى جاهدين لان تصل موازنة المحافظة الى 400 مليار دينار بدلا من 200 مليار ، خصوصا بعد ارتفاع اسعار الدولار والنفط".واعلن الجبوري عن "توقيع عقد اعادة تأهيل الجسرين الرابع والخامس وتاهيل طريق موصل ـ بغداد ، بالاضافة لتوقيع عقد اعادة اعمار مطار الموصل ، و سيباشر الفريق الفني بالعمل في المشروع خلال الايام القادمة على ان يتم انجازه خلال هذا العام ".