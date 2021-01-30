الرصد الزلزالي يصدر خارطة النشاط الزلزالي في العراق لعام 2020 (صورة)

أصدرت وزارة النقل الهيئة العامة للانواء الجوبة والرصد الزلزالي، اليوم السبت، التقرير السنوي الخاص بخارطة النشاط الزلزالي لعام 2020.







واضاف البيان، أن "العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية، بلغ 308 زلزالا، وتراوحت قواها بين (2-5) درجة تركز النشاط بشكل واضح في المناطق".



وتابع ان "المناطق التي شهدت زلازل هي الشمالية والشمالية الشرقية وتحديدا عند الشريط الحدودي العراقي الإيراني في مناطق جنوب – وجنوب شرق دربنديخان/ السليمانية، وخانقين ومندلي /ديالى وقضاء بدرة /واسط وكركوك واربيل فضلًا عن تسجيل عدد من الهزات الأرضية في مناطق قريبة ومجاورة للعراق منها تركيا وإيران والكويت وبقوة متفاوتة من منطقة لأخرى". وقال إعلام الأنواء الجوية في بيان، تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أن "قسم الرصد الزلزالي في الهيئة العامة أصدر تقريراً خارطة النشاط الزلزالي السنوي لعام 2020 والذي تضمن عدد الهزات الارضية المسجلة ومدى تأثيرها على المواطنين".واضاف البيان، أن "العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية، بلغ 308 زلزالا، وتراوحت قواها بين (2-5) درجة تركز النشاط بشكل واضح في المناطق".وتابع ان "المناطق التي شهدت زلازل هي الشمالية والشمالية الشرقية وتحديدا عند الشريط الحدودي العراقي الإيراني في مناطق جنوب – وجنوب شرق دربنديخان/ السليمانية، وخانقين ومندلي /ديالى وقضاء بدرة /واسط وكركوك واربيل فضلًا عن تسجيل عدد من الهزات الأرضية في مناطق قريبة ومجاورة للعراق منها تركيا وإيران والكويت وبقوة متفاوتة من منطقة لأخرى".

واوضح البيان أن "المناطق الغربية والغربية الجنوبية من العراق تخلو من أي نشاط زلزالي وهذا ما يوضح طبيعة حركة الصفيحة العربية وموقع العراق منها في الجزء الشمالي الشرقي وازدياد النشاط الزلزالي باتجاه مناطق التصادم القاري وتحديدا باتجاه الشمال والشمال الشرقي للعراق".



وذكر أن "مجموع التقارير الصادرة بالهزات الآنية قد بلغ الى 82 تقريرا، وكانت معظم هذه الزلازل قد تم الشعور بها من قبل المواطنين الساكنين بالقرب من مواقع حدوث تلك الهزات ولم يتم تسجيل اية خسائر بشرية او مادية جراء حدوث النشاط الزلزالي لعام 2020 في العراق".