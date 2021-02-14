الصحة تسجل 2224 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة، الاحد، تسجل 2224 إصابة جديدة بكورونا، وفيما أكدت تماثل 1079 حالة للشفاء، اشارت الى تسجيل 15 حالة وفاة جديدة بسبب الفايروس في عموم العراق.

وأدناه الموقف الوبائي اليومي: