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مفوضية الانتخابات: دقة بصمة الناخبين في اجهزة التحقق تبلغ 100%

محليات

2021-02-15 | 03:10
مفوضية الانتخابات: دقة بصمة الناخبين في اجهزة التحقق تبلغ 100%
604 مشاهدة



أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم الإثنين، استخدام أكثر من 70 ألف جهاز تحقق خلال الانتخابات المقبلة وأشارت إلى أن نسبة دقة البصمة للناخبين في تلك الأجهزة ومطابقتها تبلغ 100%.



وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانــــة الغــــلاي في تصريحات صحفية، إن "عــــدد أجهــــزة التحقــــق تبلــــغ 70 ألفا و704 جهاز، في حين يبلغ عدد أجهزة الفرز نحو 63 ألــــف جهاز، مبينة أن "المفوضية ستســــتخدم أجهزة تحقق جديدة مــــع الإبقاء على أجهــــزة الفرز والعــــد الإلكتروني".

وأضافــــت أن "تلك الأجهزة تتميز بوجود مدة شحن كافية في حال انقطاع التيار الكهربائي عن مراكز الاقتراع، وأن نســــبة دقة البصمة فــــي تلك الأجهزة ومطابقتها تبلغ 100 % إذ ســــتظهر بصمــــات الناخب في شاشــــة جهاز التحقق لغرض الإسراع في عملية المطابقة".

وتابعت أن "برامجيات الأجهزة صممت ونظمــــت لتلائــــم الأجــــواء العراقية مع التحديث على البرامجيات بما يتناسب مع القانون الجديد، فضــــلا عن تجاوز جميــــع المشــــكلات فــــي البرامجيــــات الجديدة للتصويت بكل نزاهة وعدالة".

وبينــــت الغــــلاي "إكمال عمليــــة إعادة تأهيل وصيانة أجهزة تســــريع النتائج وأجهــــزة إرســــال البيانــــات، بالتعاون مع شــــركة (ميــــرو) الكوريــــة المصنعة لهــــا، التي عقدت ورشــــة تدريبية حول صيانتها للموظفين الفنيين المختصين في المفوضية الذين سيقومون بدورهم بمهمة تدريب باقي الموظفين المختصين فــــي مكاتــب المحافظات الانتخابيـة وبشكل هرمي".
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