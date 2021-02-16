المرور تعلن استئناف العمل في مجمعات التسجيل اعتبارا من الغد

وقال قسم الاعلام بالمديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "مديرية المرور العامة استأنفت العمل في مجمعات التسجيل في بغداد والمحافظات ابتداءاً من يوم غد الاربعاء بعد ان تم الانتهاء واكمال عملية الصيانة في النظام من قبل الشركة المنفذة والكوادر الفنية لمديريتنا".وبحسب البيان، دعا مدير المرور اللواء الحقوقي طارق اسماعيل حسين المراجعين لدوائر مديرية المرور العامة الى الألتزام التام بالاجراءات الوقائية الصحية، حفاظاً على سلامة الجميع.