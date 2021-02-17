نائب يكشف عن مقترح لتضمين مادة بالموازنة تخص مرضى العجز الكلوي

دعا النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، اليوم الأربعاء، الى شمول ومنح مرضى العجز الكلوي الأولوية في تخصيصات الرعاية الاجتماعية على اعتبار ان تكاليف الغسل الكلوي باهضة ودورية، مشيرا الى عزمه تقديم مقترح لتضمين مادة في الموازنة تنصف تلك الشريحة.



وقال الشمري في حديث للسومرية نيوز، ان "مناشدات وصلت الينا من مرضى العجز الكلوي بشان الصعوبات المادية التي يعانوها نتيجة الغسل الكلوي الدوري لمرتين او ثلاث أسبوعيا و ما يتضمنه هذا الوضع من تكاليف تثقل كاهلهم"، مشيرا إلى ان "وضع مصابي العجز الكلوي صعب جدا ويعانون مشقات عديدة بحاجة الى متابعة من الجهات المختصة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والصحية التي يعيشها العراق عموما ونينوى خصوصا".

واضاف الشمري، ان "اولى المشاكل تتعلق بالجانب المادي نتيجة لتكرار الغسل الكلوي بشكل دوري مايعني الحاجة الى شمول مرضى العجز الكلوي بتخصيصات الرعاية الاجتماعية"، لافتا الى ان "الامر الاخر يرتبط بالحاجة الى تخصيص وزارة النقل عجلتين او اكثر في كل من جانبي الموصل الايمن والايسر وبنقاط معلومة لنقل مرضى العجز الكلوي من والى المستشفى المختص لتقليل الاعباء المادية والجسدية عليهم نتيجة لانتقالهم لمسافات طويلة وهم بالاصل يعانون من هذا المرض المضعف للجسد".

واكد الشمري "سنعمل على تقديم مقترح الى اللجنة المالية لتضمين مادة في الموازنة تتعلق بتوجيه وزارة العمل على منح الاولوية في توزيع تخصيصات الرعاية الاجتماعية لشريحة مرضى العجز الكلوي والدفع باتجاه التصويت عليها لانصاف تلك الشريحة ولو بشئ بسيط".